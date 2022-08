Rekomendasi Style Korea yang Cocok di Banget Dipake Indonesia

ERA.id - Fashion Korea Selatan menjadi salah favorit perempuan Indonesia saat ini. Gaya berpakaian perempuan Korea Selatan—setidaknya dalam drama Korea—selalu tampak segar dan fashionable. Namun, tidak semua gaya pakaian negara itu cocok bagi orang Indonesia untuk aktivitas sehari-hari. Anda perlu tahu style Korea yang cocok di Indonesia agar tidak terlihat lebay.

Padu padan sweater tebal oversize dan mini skirt menjadi salah satu andalan gadis muda Korea Selatan. Bagaimana dengan di Indonesia? Melihat kondisi iklim dan cuaca, tampaknya sweater tebal kurang cocok digunakan di Indonesia. Sementara, penggunaan mini skirt perlu melihat lingkungan sekitar dan kebudayaan di dalamnya.

Namun, Anda tak perlu berkecil hati. Masih ada beberapa gaya pakaian Korea Selatan yang bisa Anda gunakan di Tanah Air. Gaya yang tepat akan membuat Anda tampil memukau tanpa membuat orang lain memandang heran atau aneh.

Rekomendasi Style Korea yang Cocok di Indonesia

1. Kaus dan Celana Kulot

Anda mungkin biasanya menggunakan kaus atau t-shirt sebagai outfit di dalam rumah. Namun, gaya ini ternyata bisa menjadi pilihan saat anda jalan-jalan santai di luar rumah. Anda bisa tampil kasual dengan kesan Korea Selatan yang sylish.

Padukan kaus yang Anda sukai dengan celana kulot. Perpaduan ini akan membuat tampilan kasual Anda terkesan lebih rapi. Celana kulot biasanya digunakan sebagai outfit formal. Saat celana ini dipadukan dengan kaus, Anda akan mendapatkan syle yang asyik untuk jalan-jalan bersama teman atau pasangan Anda.

2. Kemeja dan Vest

Style ini bisa dicoba oleh Anda yang punya kepercayaan diri cukup tinggi. Anda bisa membuat kemeja Anda tampak semakin stunning dengan menambahkan outer berupa vest atau bahkan tanktop tali spagetti. Dengan tips ini, kemeja yang cenderung menampilkan gaya formal bisa Anda gunakan ke acara santai.

3. Kaus dan Midi Skirt

Kaus juga bisa dipadukan dengan mini skirt, midi skirt, dan long skirt. Tinggal sesuaikan dengan tujuan Anda saat akan menggunakan style ini. Pilih skirt dengan gaya yang sangat feminism, misalnya lace skirt atau floral skirt sehingga penampilan Anda lebih indah.

4. Statement Blazer

Secara umum, orang mengira bahwa blazer hanya digunakan saat acara formal. Nah, bagi Anda yang ingin menerapkan syle Korea, pakaian ini bisa Anda manfaatkan untuk jalan-jalan santai. Anda bisa memilih blazer bermotif casual.

Ukuran blazer juga perlu diperhatikan. Anda bisa memilih menggunakan blazer lebih besar atau oversize, kemudian padukan dengan inner yang lebih kasual, misalnya tanktop atau kaus. Pilih inner dengan warna-warna netral agar Anda bisa menyeimbangkan motif blazer.

5. Oversize Denim Jacket

Kamu bisa memilih style denim on denim dengan memadukan jaket denim dan celana jeans. Anda juga bisa memberikan sentuhan girly dengan memadupadankan jaket denim dengan dress atau skirt.

6. Overall Dress

Salah satu fashion yang paling hit di Korea Selatan adalah padu padan overall dress dengan berbagai inner. Anda bisa memadukan overall dress dengan kaus atau blus. Jika ternyata di lemari tak ada overall dress, Anda bisa memanfaatkan dress tanpa lengan sebagai outer yang berperan sebagai pengganti overall dress.

7. Kaus Lengan Panjang

Salah satu style yang bisa digunakan bagi Anda yang tidak mau mamakai kaus berlengan pendek adalah kaus berlengan panjang. Anda bisa memadupadankan kaus berlengan panjang oversize dengan skinny jeans. Penampilan bisa dimaksimalkan dengan menggunakan sneaker.

Itulah beberapa style Korea yang cocok di Indonesia. Anda bisa tampak dengan percaya diri dan tampak keren dengan menggunakan pakaian yang tepat.