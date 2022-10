Kolaborasi Bersama Lil Nas XM, Coach Rilis film Pendek

ERA.id - Rumah mode Coach memperkenalkan kampanye "Courage to Be Real" melalui sebuah film pendek yang menampilkan duta merek global Coach, Lil Nas X, dengan single terbarunya, “STAR WALKIN,” yang disutradarai oleh Petra Collins.



"Film yang kami buat bersama merupakan bentuk baru dari storytelling yang tak hanya terasa tak terduga dan berbeda bagi kami, namun juga membantu menciptakan sebuah komunitas berdasarkan nilai-nilai yang kita bagi dengan generasi selanjutnya," kata Creative Director Coach Stuart Vevers dalam keterangannya, Sabtu.



Vevers menambahkan, "Courage to Be Real" merupakan misi dan pesan dari Coach untuk memperlihatkan semua aspek dalam diri dengan percaya diri dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain secara autentik.



Adapun film dan rangkaian foto kampanye ini menceritakan evolusi berani dari Lil Nas X untuk menjadi dirinya saat ini dan rintangan yang ia lewati dalam perjalanannya kariernya.



Film ini menceritakan Lil Nas X tentang momen-momen penting dalam perjalanan hidupnya, dari hari-hari awalnya di pinggiran kota Atlanta, hingga mencapai ketenaran melalui musik, dan menjadi superstar seperti sekarang.



Dalam setiap ruangannya, Lil Nas X berjalan melalui pintu-pintu yang merepresentasikan kesulitan yang ia hadapi dalam hidupnya, dari ketakutan, keraguan diri, hingga penilaian dari orang lain namun pada akhirnya Lil Nas mampu berdiri di atas panggung, menginspirasi dunia untuk melampaui batas mereka dan mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya.



"Ini tentang melangkah menuju lembaran baru dalam kehidupan, pengalaman baru dan versi baru dari diri saya dan itu berawal dari keberanian dalam berekspresi. Sangat menyenangkan berkolaborasi dengan Stuart dan Petra untuk menghidupkan mimpi ini," ucap Lil Nas X.



Sementara itu, "Courage to Be Real" akan seterusnya dihidupkan melalui kampanye-kampanye yang akan datang dan momen storytelling yang berfokus pada tema ekspresi diri yang berani.



Ini juga merupakan kampanye pertama yang diperkenalkan sebagai bagian dari Expressive Luxury milik Coach yang berevolusi berdasarkan ekspresi diri, inklusivitas, dan koneksi emosional yang dirilis bulan lalu.



Sebuah director’s cut dari film tersebut juga akan dirilis minggu ini oleh Collins melalui kanal sosialnya.