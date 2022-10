A Women’s Journey, Gambarkan Perjalanan Inspiratif 3 Desainer Perempuan yang Inovatif dan Bercahaya di JFW 2023

ERA.id - Brand perawatan kulit wajah anti-aging, Pond's Age Miracle ikut menampilkan koleksi busana dalam acara fashion show Jakarta Fashion Week pada Rabu (26/10/2022). Sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan Indonesia yang senantiasa ingin bercahaya, Pond’s Age Miracle menghadirkan tiga desainer perempuan.



Dalam karya ini, Pond's mengadakan fashion show bertema "A Women’s Journey to #NeverStopGlowing". Tema ini bermaksud menggambarkan perjalanan inspiratif para desainer perempuan yang tak pernah berhenti bercahaya.



"Kami mengusung tema ‘A Women’s Journey to #NeverStopGlowing’ untuk menggambarkan perjalanan inspiratif para desainer perempuan yang tak pernah berhenti bercahaya," ungkap Meila Putri Handayani, Head of Skin Care Unilever Indonesia, saat ditemui di Mal Pondok Indah Mal 3, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (26/10/2022).

Pond's (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)



"Melalui karya-karya kreatif di dunia fashion, serta pada saat bersamaan juga turut menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua perempuan," lanjutnya.



Pond's Age Miracle menggandeng tiga desainer perempuan terkemuka. Ketiganya telah memiliki pencapaian di dunia fashion Indonesia melalui karya-karyanya yang inovatif, yaitu Anandia Putri Harahap dari brand I.K.Y.K, Michelle Tjokrosaputro dari brand Bateeq, dan Yessi Kusumo dari brand Shop at Velvet.



Bateeq menampilkan koleksi fall/winter dengan tema Kolase, yang didasarkan pada rangkaian potongan cerita kehidupan manusia sehari-hari yang penuh momen, serta kebutuhan menjalin harmoni dengan sesama dan juga alam di sekitarnya.

Pond's (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)



Koleksi ini menampilkan paduan batik dan motif geometris, serta menampilkan beberapa inovasi, salah satunya adalah detail motif yang dibuat dengan teknik laser cut. Desain yang modern dan kasual ini diharapkan dapat menarik anak muda untuk mengenakan batik sebagai busana sehari-hari.



Temperance menjadi tema dari koleksi yang ditampilkan Shop at Velvet di 'A Women's Journey to #NeverStopGlowing’. Lewat koleksi ini, sang desainer ingin menyampaikan pesan bahwa di zaman modern yang menuntut manusia untuk selalu ingin lebih, kesederhanaan menjadi sesuatu yang menarik dan berbeda.

Pond's (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)



Dengan desain busana yang menampilkan kesederhanaan, seseorang tetap dapat terlihat elegan dan anggun. Sedangkan, I.K.Y.K sebagai ready-to-wear fashion brand menampilkan koleksi dengan siluet oversize yang memadupadankan organza, rajutan, cotton drill, dan credenza

yang didesain print, smocked, lipit, dan kerutan. Koleksi ini memancarkan tampilan halus dengan warna cerah dan berani.



"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Pond’s Age Miracle untuk berkolaborasi dan mendukung karya-karya fashion di ‘A Women’s Journey to #NeverStopGlowing’. Dukungan ini sangat berarti dan membuat saya semakin percaya diri untuk produktif berkarya," ujar Anandia, Creative Director I.K.Y.K.



"Koleksi Holiday Collection: Ethereal yang saya tampilkan kali ini menyajikan keindahan, kesempurnaan, dan kepercayaan diri dalam satu kesatuan yang selaras dengan visi Pond's Age Miracle. Ini bukan hanya essential, namun juga quintessential," lanjutnya.



Pond’s Age Miracle menemani perempuan Indonesia dalam perjalanan mereka untuk terus percaya diri dan tampil cantik bercahaya. Apalagi saat memasuki usia 30-an ketika tanda-tanda penuaan mulai muncul karena kemampuan regenerasi sel-sel kulit wajah yang menurun ditambah berkurangnya kekencangan dan elastisitas kulit.



Pond’s Age Miracle hadir menjawab kebutuhan perempuan Indonesia akan produk perawatan kulit wajah yang dapat melawan tanda-tanda penuaan, bahkan sebelum muncul di wajah dengan inovasi produk yang terdepan.



"Kolaborasi dengan para pelaku industri kreatif, melalui ajang fashion terbesar di Indonesia, Jakarta Fashion Week 2023, juga merupakan bentuk dukungan yang diberikan terhadap karya-karya yang inklusif bagi perempuan," kata Meila.



"Hal ini selaras dengan Visi Positive Beauty dari Unilever untuk menciptakan standar baru bagi kecantikan yang setara, inklusif, serta berkelanjutan melalui inovasi dan teknologi kelas dunia yang kami miliki. Harapannya, ‘A Women’s Journey to #NeverStopGlowing’ juga dapat menginspirasi perempuan Indonesia untuk tak hanya cantik bercahaya, tapi juga cantik yang bernilai positif," tutup Meila.