Potret Terbaru Panembahan Al Nahyan, Cucu Jokowi yang Kini Tak Pakai Kaos Singlet: Anak Medan Memang Beda

ERA.id - Panembahan Al Nahyan, cucu dari presiden Jokowi sukses mencuri perhatian publik di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Al Nahyan yang tampil dengan kaos singlet selama acara, kini tampil berbeda.



Potret terbaru dari Al Nahyan dibagikan oleh sang ibunda, Kahiyang Ayu, lewat Instagram miliknya. Pada unggahan itu, Al Nahyan tidak lagi memakai kaos singlet legendaris miliknya.



"Kalian nungguin aku pake singlet ? Kali ini tentu tidak," tulis Kahiyang Ayu.



Putra Wali Kota Medan Bobby Nasution itu nampak mengenakan balutan koko berwarna biru muda. Senyum manis dan pipi tembam Al Nahyan pun terlihat sangat menggemaskan.



Sementara di belakang Al Nahyan, Kahiyang terlihat memancarkan senyumnya melihat aksi dari putranya itu. Diketahui potret terbaru Al Nahyan ini diambil saat acara pengajian menjelang pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.



Unggahan Kahiyang Ayu itu lantas dibanjiri dengan beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit yang berpendapat Al Nahyan bebas melakukan apa saja lantaran memiliki darah Medan.



"Sumpaaaahhhhhh gemeeessss bangeeeetttt hahahahaha singlet legendaris," kata Vicky Shu.



"Cm dia yg berani nunjuk presiden dan bawa pedang ke nikahan anak presiden.. Paspampres be like, 'am i joke to you?'," timpal @lala****.



"Orang medan mah bebas," ucap @dedebud****.



"Anak Medan memang beda," ujar @poncowatihar****.



"Love u Nahyan ganteng n gemesin,smnjak nikahan Kaesang sya tiap hari nunggu Nahyan bikin kejutan fashion apa lagi nih anak Medan bnget nih nahyan," kata @adeliazahrarama****.



Diketahui penampilan Al Nahyan selama acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sukses mencuri perhatian publik. Al Nahyan menolak untuk memakai seragam keluarga dan memilih mengenakan kaos singlet sambil memegang botol susu.



Padahal dua cucu presiden Jokowi lainnya, yaitu Jan Ethes dan Sedah Mirah terlihat nyaman mengenakan seragam. Jokowi bahkan sempat memperingati Al Nahyan untuk memakai seragam. Tetapi rayuan Jokowi tidak berhasil membuat Al Nahyan luluh dan mau memakai seragam.