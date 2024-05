Kali Pertama Demi Lovato Tampil di Met Gala Sejak 2016

ERA.id - Tahun 2024 ini menjadi kali pertama bagi Demi Lovato untuk hadir di Met Gala sejak tahun 2016.

Setelah "pengalaman tidak menyenangkan" yang dialami pada Met Gala pertamanya delapan tahun lalu, penyanyi berusia 31 tahun itu menghadiri Met Gala 2024 yang berlangsung di The Metropolitan Museum of Art, New York, Senin (6/5).

Melansir People, Lovato menghadiri acara mode tersebut mengenakan gaun berwarna perak rancangan Prabal Gurung, gaun dengan hiasan bunga-bunga perak yang selaras dengan tema Met Gala 2024, Garden of Time.

Dia tampil percaya diri dengan riasan mata indah dan bibir mengkilap, perhiasan berwarna perak dari De Beers, dan cincin tunangan dari kekasihnya, Jordan "Jutes" Lutes.

Lovato terakhir menghadiri Met Gala pada 2016. Dalam sebuah wawancara bersama Billboard pada 2018, dia mengungkapkan pengalaman buruk yang dia alami saat itu.

"Saya ingat merasa sangat tidak nyaman, sehingga saya ingin minum," kata Lovato.

Sejak saat itu, Lovato berusaha bangkit dan belajar untuk mengabaikan orang-orang yang membencinya.

"Hubungan saya dengan media sosial telah berkembang selama bertahun-tahun, dari mencari validasi di Internet hingga tidak melihat komentar di Internet sama sekali," kata Lovato dalam wawancara dengan People pada Maret.

"Jika saya melihat sesuatu yang negatif, hal itu tidak akan memengaruhi saya seperti dulu," kata Lovato, yang tahun ini debut sebagai sutradara untuk film dokumenter Hulu yang berjudul "Child Star". (Ant)