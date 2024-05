OOTD Kondangan Syari dan Rekomendasi Tips Mix & Match

ERA.id - Mencari inspirasi untuk tampil cantik dan menawan di acara kondangan? Tertarik dengan OOTD kondangan syar'i?

Pakaian muslimah bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin tetap stylish dan santun. Selain itu, dengan paduan gamis, hijab, dan aksesoris yang tepat dapat membantumu tampil percaya diri dan memukau di hari spesial. Penasaran?

Rekomendasi OOTD kondangan syari

1. Gaun Satin

Gaun satin tidak pernah ketinggalan zaman, karena dapat menjadi penyelamat yang cocok untuk hampir semua bentuk tubuh yang indah! Gaun satin memiliki kesan feminin yang cantik dengan detail yang membuatnya semakin menyenangkan!

Pilihan gaun satin sempurna untuk dipakai siang dan malam. Untuk pesta pernikahan malam hari dengan banyak lampu hangat, Anda akan menyukai bagaimana cahaya tersebut memantulkan detail satin yang berkilau!

Kemudian saat dikenakan di siang hari, gaun ini akan terlihat semakin cantik di bawah cahaya matahari terbenam!

2. Blus yang dimasukkan ke rok

Terkadang Anda tidak ingin tampil berlebihan dan lebih memilih outfit yang simpel dan chic, bukan? Jika demikian, Anda dapat mengenakan blus dan rok sederhana, dan tentu saja syal.

Pakaian jenis ini cocok dipakai untuk pesta pernikahan yang nyaman dan simpel dengan suasana minimalis dan estetis.

3. Jumpsuit atau celana

Jumpsuit, terutama yang berwarna hitam, adalah pilihan yang trendi dan aman. Percayalah, Anda tidak akan pernah salah mengenakan kombinasi ini. Begitu juga dengan memadukan blus dengan celana lebar, maka Anda dipastikan siap untuk menikmati pesta pernikahan!

4. Statement piece

Jika Anda ingin memancarkan ikon fashion dalam diri Anda, maka Anda bisa memilih sesuatu yang sedikit kreatif. Statement piece ini bisa berupa ikat pinggang ekstra spesial, aksesoris berkilau, atau gaun itu sendiri!

Untuk pesta pernikahan mewah, di tempat khusus, atau hanya saat Anda ingin mengenakan sesuatu yang spesial dan out of the box.

Tips memakai baju muslim di pesta pernikahan

Sebagai tamu undangan pernikahan Muslim, tampil anggun dan sopan adalah kunci utama. Dilansir dari Desert Apparels, berikut beberapa tips untuk membantumu memadukan gaya dan memilih busana yang tepat:

Tips Memakai Baju Muslim di Pesta Pernikahan (unsplash)

1. Padupadankan gaya

Kombinasikan elemen tradisional dan modern untuk menciptakan gaya unik yang mencerminkan kepribadianmu.

Perlu diketahui, tren ini semakin populer dan memungkinkanmu mengekspresikan diri dalam balutan busana Islami yang modis.

2. Warna dan motif

Pilih warna dan motif yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat.

Dalam Islam, warna memiliki makna penting. Warna merah dan pink umumnya melambangkan kegembiraan sehingga sering dipakai tamu undangan.

Selain itu, pilih kain yang nyaman dan breathable seperti katun atau linen agar tetap sejuk dan segar sepanjang acara.

3. Aksesoris

Percantik penampilanmu dengan perhiasan emas dan sepatu tertutup yang simpel seperti flat shoes. Kemudian sebisa mungkin hindari heels tinggi dan wedges yang terlalu terbuka untuk menjaga kesopanan.

4. Bahan nyaman

Pakaian pernikahan Muslim umumnya dibuat dari bahan yang nyaman dan adem seperti katun, linen, atau rayon. Hal ini bertujuan agar tamu undangan tetap merasa sejuk dan nyaman selama menghadiri acara pernikahan.

Selain itu, pastikan pakaian yang dikenakan menutup aurat dengan sempurna, termasuk rambut, leher, dan lengan. Lalu pilih riasan wajah yang natural dan tidak berlebihan.

Selain itu, coba bawa selendang atau pashmina untuk berjaga-jaga jika diperlukan.

Dengan mengikuti tips di atas, Anda dijamin dapat tampil memesona dan sopan di pesta pernikahan. Namun tetap ingat untuk selalu menjaga kesopanan dan menghormati budaya setempat.

