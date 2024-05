Dari Topi Baseball, Fashion Street Wear Ini Makin Dicintai Kolektor

ERA.id - Berawal dari topi baseball, produsen topi terkemuka di dunia, NEW ERA kini semakin dicintai pera pecinta fashion street. Desainnya pun semakin beragam hingga berhasil menjangkau semua kalangan.

NEW ERA sebagai pelopor dalam industri headwear telah menjadi ikon gaya hidup dengan menandakan warisan olahraga otentik dan budaya urban. Dalam rangka merayakan lahirnya Fitted Cap 59FIFTY®️ yang telah menjelma menjadi ikon dari sejarah topi baseball yang kian sukses menjadi trendsetter dengan mempersembahkan ‘59FIFTY®️ 70th Anniversary’ untuk pertama kalinya di Indonesia sekaligus menghadirkan serangkaian topi ikonik 59FIFTY®.

Dalam momen istimewa ini, para pecinta headwear dari NEW ERA dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, seperti pertunjukan musik, workshop, reshape your cap, dan live screen painting.

NEW ERA Exclusive Collection menawarkan headwear yang berasal dari 59FIFTY®, termasuk 59FIFTY® hitam yang dibuat dari bahan wol Jepang dengan tiga model hiasan kepala yang memiliki ciri khas pada tinggi crown, bentuk pinggiran terstruktur dan tegak. Koleksi ini sangat cocok untuk momen kasual atau acara olahraga. Sedangkan untuk metal badges, ada 14 desain berbeda, terutama menampilkan ukuran 59FIFTY® dan logo khusus NEW ERA.

Di sisi lain, NEW ERA Styles Collection 59FIFTY® dibagi menjadi koleksi MLB, NBA, NFL dan koleksi NEW ERA Branded. Koleksi MLB, NBA, dan NFL masing-masing menawarkan dua jenis topi 59FIFTY®; dengan logo tim bersulam dengan latar belakang putih dan visor hitam. Terdapat pula koleksi pin dan tiga metal badges edisi khusus ulang tahun ke-70 yang dapat dikoleksi dengan desain chic dan unisex.

Pada acara ini, terdapat NEW ERA Experience Store dengan penampilan musik dari legenda rapper Indonesia, Iwa K dan juga berbagai kegiatan seperti live screen painting. Salah satu Experience Store yang ditawarkan oleh NEW ERA adalah layanan reshape your cap, yaitu layanan ekstra bagi kolektor topi untuk bisa memperbaiki tampilan topi lama yang terlihat usang untuk kembali menjadi topi yang terlihat estetik.