Naura Ayu Bagikan Tips Outfit Simpel Gen Z yang Bisa Dijadikan Inspirasi

ERA.id - Naura Ayu menjadi salah satu selebritas muda yang gayanya bisa ditiru anak seusia dia. Selain mengikuti tren terkini, Naura juga sering mengkreasikan gaya fashion agar terlihat menarik dan eye-catching.

Putri kandung Nola B3 ini membeberkan tips outfit simpel gen z agar lebih percaya diri. Jika sedang berpergian santai nongkrong atau mal, Naura menyarankan gen z lebih banyak mengenakan aksesoris.

"Sebenarnya kalau misalkan outfit mau basic, ramein di aksesoris. Kalau misalkan pakai baju, kalian tuh harus tahu tempatnya. Kira-kira orang tuh gimana sih baju-bajunya yang cocok," ujar Naura Ayu, saat ditemui di acara Break The Rush Finale by Havaianas di Taman Literasi, Blok M, Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, Naura Ayu menyarankan agar anak muda tetap mengikuti tren. Selain itu, anak muda juga harus bisa menyesuaikan style sesuai dengan bentuk tubuh dan kepribadiannya.

"Jadi kalian miss out the trend. Tapi kalian tetap stylish dengan cara kalian gitu. Aku bilang wajib banget menggunakan baju yang bikin kalian percaya diri," paparnya.

Belakangan ini, Naura Ayu juga mengenakan sandal ketika nongkrong atau pergi ke mal. Ia memakai sepatu jika menghadiri suatu acara.

"Most of the time, sekarang aku pakai sandal. Karena Jakarta panas, kayaknya enak kalau pakai sandal. Aku pakai sandal pada tempatnya dan lebih sering pakai sandal," tutur Naura Ayu.

"Belakangan itu aku tipe ke mal pakai sandal jepit. Karena aku tujuan ke mal ya udah mau nonton terus pulang. Karena nggak bisa lama, makanya pakai sandal jepit," lanjutnya.

Naura Ayu mengatakan rata-rata perempuan sangat memperhatikan penampilannya. Apabila perempuan percaya diri dengan penampilannya, maka akan terpancar kecantikannya.

"Karena menurut aku, perempuan itu kan confidence booster-nya penampilan. Jadi make up, rambut, baju itu bisa dilakukan dengan cara kalian," imbuhnya.

Naura Ayu meminta agar gen z mengenakan busana sesuai dengan selera. Selain itu, busana yang sopan bisa membuat gen z percaya diri.

"Jangan terlalu banyak dengerin orang, apalagi kalau orang itu bukan orangtua atau teman. Aku sih percaya diri kalau ngerasa bajunya sopan, ngerasa lagi baik banget harinya." paparnya.