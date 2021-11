Jangan Takut Rugi, Ini Keuntungan Koleksi Tas Branded Ketimbang Tas Biasa

ERA.id - Tas wanita branded semakin banyak diminati. Hal itu dikarenakan dengan menggunakan tas branded banyak sekali kelebihan yang bisa didapatkan. Kelebihan yang menonjol adalah tas branded tidak hanya dijadikan sebagai barang koleksi saja namun bisa dijadikan investasi jangka panjang.



Tas branded memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan tas non branded sehingga peminatnya tentunya lebih banyak. Bahkan saat sudah preloved atau second harga tas ini pun masih tetap tinggi. Agar mendapatkan tas wanita branded yang berkualitas dan awet, tentunya kita tak boleh asal memilih merk.



Bagi para public figure wanita, tas branded mewah sudah menjadi salah satu fashion item yang wajib dimiliki oleh perempuan. Tas seperti ini sudah menjadi kebutuhan dalam menunjang penampilan mereka di sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari saat ber aktivitas.





Shop at Arcelle, sebagai salah satu platform terpercaya yang menjual berbagai tas branded orginal menjelaskan, dengan harga bersaing merupakan jawaban atas kebutuhan para public figure dalam hal tas branded. Maka dari itu, tak ayal banyak para influencer papan atas yang mempercayakan Shop at Arcelle menjadi tempat mereka untuk membeli tas-tas branded tersebut.



Dalam hal ini, Shop at Arcelle bertekad menjadi suatu platform terpercaya yang menjual berbagai macam tas branded mewah berkualitas di sosial media seperti Instagram.



Belum lama ini juga Shop at Arcelle melakukan give away di sosial media Instagramnya (@shopatarcelle) yang melibatkan influencer ternama seperti Shani amelia, Anlieki, dan Milen Cyrus, dengan hadiah berupa berbagai macam tas branded yang diberikan kepada beberapa pemenang yang beruntung.



Dari give away tersebut, Shop at Arcelle mendapatkan respon yang amat postif dari para followers yang antusias ingin memiliki tas branded mewah yang berkualitas secara cuma-cuma.

Tag: fashion tas branded tas