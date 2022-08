Nonton Trailer Miracle in Cell No. 7 Versi Indonesia, Sutradara dan Produser dari Korea Sampai Terharu

ERA.id - Falcon Pictures mengundang sutradara dan produser film Miracle in Cell No. 7 asal Korea, yakni Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki. Keduanya diundang untuk menyaksikan bersama film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki yang sudah menonton trailer film tersebut dalam versi Indonesia mengaku begitu terharu. Mereka yakin film versi Indonesia ini bisa melampaui kesuksesan film aslinya yang mereka buat.



"Kami Terima kasih sudah diundang. Kami percaya dari lihat trailernya film ini bisa sukses, melampaui yanga ada di Korea. Nonton trailernya saja, sudah terharu," ujar sang sutradara, Lee Hwan Kyung, pada konferensi pers di Falcon Pictures, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).



"Kami sudah melihat trailer dari filmnya, dibandingkan dengan negara lain, ini kualitasnya luar biasa. Hanya nonton trailer saja, saya sudah terharu," tambah sang produser, Kim Min Ki.



Lee Hwan Kyung pun menjelaskan bahwa hanya dengan menonton trailernya saja, ia sudah bisa merasakan usaha yang diberikan pihak produksi dan para aktor yang membintangi Miracle in Cell No. 7 Indonesia. Tak hanya itu, ia juga memuji akting Vino G. Bastian yang memerankan tokoh utama, Dodo Rozak.



"Sudah melihat trailernya berulang, yang dirasakan tiga poin. Yang pertama sutradaranya bagus melihat hasil dari trailernya, yang kedua aktornya, dan yang ketiga rumah produksinya Falcon ini. Sutradara nya bagus dalam menggambarkan perasaan. Terus peran disabilitas yang perankan mas Vino ini sangat baik dibawakannya. Kami sangat mendukung film ini versi Indonesia," jelas Lee Hwan Kyung.



Film Miracle In Cell No. 7 versi Indonesia ini dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy. Film ini akan tayang diseluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022.