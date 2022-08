Perankan Tahanan Penjara, Tora Sudiro dan Indro Warkop Ungkap Keseruan Syuting Film Miracle in Cell No. 7

ERA.id - Tora Sudiro dan Indro Warkop merupakan aktor yang ikut berperan dalam film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Dalam film ini, keduanya memerankan tahanan penjara, yang satu sel dengan karakter utama Dodo (Vino G. Bastian).



Berperan sebagai tahanan, Indro dan Tora pun berbagi tentang keseruan saat syuting dalam film tersebut. Indro menyebut bahwa saat syuting film ini, kekompakan para pemain begitu baik, yang membuat semua proses berjalan begitu lancar dan penuh tawa.



"Aku merasa kekompakan kita sebagai pemain yang selalu ketemu itu yang membuat kita survive. Kita ada di lapangan itu, kita jadi punya bayangan. Apapun itu kita semua berembuk, tinggal diarahkan mas Hanung, semua jadi. Komedinya itu komedi banget, kita bercandaan sehari-hari. Saya mikir sentuhannya terhadap cerita, roh dari itu semuanya keren banget sih menurut saya," ungkap Indro saat konferensi pers di Falcon Pictures, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (24/8/2022).



Tora Sudiro sendiri pun menyampaikan hal yang sama. Selain itu, menurutnya hal menyenangkan saat syuting film tersebut adalah lokasinya yang hanya di satu tempat sehingga memudahkan semuanya.



"Hal paling menyenangkan lokasinya di satu tempat doang. Bolak balik di studio itu, mau istirahat di situ, jadi enak gitu," kata Tora Sudiro.



Sementara itu, sang sutradara film, Hanung Bramantyo juga menyampaikan bahwa syuting hanya dilakukan di sebuah studio, karena tidak memungkinkan untuk di penjara asli. Ia menyebut Indro, Tora, dan para pemain lainnya berakting dengan begitu lepas dan penuh komedi.



"Kita mau syuting di penjara asli, pada saat ke sana ternyata situasinya rumit. Kita akhirnya bikin penjara di studio. Itu momen nggak terlupakan, membuat penjara 1 banding 1. Tapi di situ jadi kayak punya kita semua, ruang bermain kita, bebas semua. Skenario lepas semua gitu, pada buat sendiri-sendiri. Situasi penjara yang takut, jadi fun gitu," pungkas Hanung.



Film Miracle in Cell No. 7 sendiri akan tayang pada 8 September 2022 mendatang. Selain Indro, Tora Sudiro, dan Vino G. Bastian, film ini juga dibintangi oleh Indra Jegel, Rigen, hingga Graciella Abigail.