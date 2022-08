Sukses Besar, Serial House of the Dragon Akan Lanjut ke Musim Kedua

ERA.id - Serial House of the Dragon resmi akan dilanjutkan ke musim kedua. Keputusan ini diambil kurang dari seminggu sejak penayangan episode perdana serial sudah mencetak kesuksesan besar.

Wakil presiden eksekutif HBO Programming, Francesca Orsi berterima kasih kepada seluruh tim yang terlibat di serial tersebut. Terutama untuk George R.R Martin, penulis novel Fire & Blood yang menjadi landasarn adapatasi serial tersebut. Ia juga beterima kasih kepada Ryan Condal dan Miguel Sapochnik yang merupakan showrunner House of the Dragon.



"Kami sangat bangga dengan apa yang telah dicapai seluruh tim House of the Dragon dengan musim pertama. Pemeran dan kru kami melakukan tantangan besar dan melampaui semua harapan," ujar Francesca dilansir dari Variety.



Seperti diketahui, House of the Dragon mencetak sejarah baru bagi HBO, dengan menjadi serial dengan penonton terbanyak pada penayangan episode perdana. Berdasarkan data Warner Bros Discovery, serial tersebut disaksikan sebanyak 9,99 juta penonton lewat HBO dan HBO Max saat tayang perdana, Minggu (21/8/2022). Angka tersebut pun sudah bertambah menjadi 20 juta setelah empat hari penayangan.



House of the Dragon sendiri merupakan serial prekuel dari Game of Thrones. Serial yang terdiri dari 10 episode ini memiliki latar cerita 200 tahun sebelum Game of Thrones.