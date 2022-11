CEO Warner Bros Petimbangkan Film Harry Potter Untuk Dilanjutkan Kembali

ERA.id - Kabar gembira untuk potterhead. CEO Warner Bros, David Zaslavi, sedang mempertimbangkan untuk melanjutnya cerita dari film Harry Potter. Dengan catatan, JK Rowling sebagai penulis menyetujuinya dan memberikan materi cerita yang menarik.

Dilansir dari Entertainmentweekly, Jumat, (4/11/2022), David Zaslavi mengatakan, Warner Bros akan lebih fokus mengembangkan film yang sudah memiliki franchise.

"Kami akan memiliki fokus nyata pada film waralaba," ucap David.

Dia mengatakan, film-film dari superhero DC dan Harry Potter, telah menghasilkan keuntungan yang sangat banyak.

"Film DC dan film Harry Potter, memberikan banyak keuntungan untuk Warner Bros selama 25 tahun terakhir," ujarnya.

Warner Bros sendiri, telah merilis delapan seri film Harry Potter, dari tahun 2001-2011. Mereka mendapatkan keuntungan senilai 7,7 miliar dolar atau setara Rp121,1 triliun secara global.

Contoh salah satu cara yang sukses dalam mengeksplor franchise film, dari terbuatnya serial House of the Dragon. Serial yang menceritakan tentang peristiwa sebelum Game of Thrones.

"Seperti Game of Thrones sebagai contoh untuk House of the Dragon. Ketertarikannya kepada seks dan keindahan kotanya. Sekarang, apa yang kami lakukan dengan banyak franchise? Ya, kami fokus mengeksplor cerita," katanya.

Sayangnya kabar tersebut justru menuai kontroversi, karena banyak orang yang tidak suka dengan JK Rowling. Akibat dari pernyataan "pedas", kepada orang-orang LGBT. JK Rowling juga kerap kali dipanggil sebagai transfobia, oleh para kritikus film.