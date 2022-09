Vino G. Bastian Ungkap Anaknya Sempat Ditawari Main Film Mircale in Cell No. 7 Indonesia

ERA.id - Vino G. Bastian mengungkapkan bahwa ia nyaris beradu akting dengan putri kandungnya, Jizzy Pearl Bastian di film Miracle in Cell No. 7 Indonesia. Ternyata sebelum memilih Graciella Abigail, pihak Falcon Pictures sempat menawarkan Jizzy untuk memerankan Kartika kecil, yang menjadi anak karakter Vino di film tersebut.



Saat ditawari, Vino sendiri langsung berdiskusi dan menanyakan kepada anaknya. Meski demikian, ia juga sempat berpikir bahwa hal tersebut berat lantaran sanga Jizzy belum pernah terjun ke dunia akting.



"Awalnya yang ditawarin untuk jadi anaknya Jizzy. Awalnya dari Falcon itu minta anak saya langsung yang main," ujar Vino, saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).



"Saya sempat mikir, wah ini berat banget. Apalagi kan belum pernah masuk ke dunia film. Dia di sekolahnya memang suka main teater, tapi itu nggak jadi jaminan juga," tambahnya.



Vino akhirnya berdiskusi dengan istrinya, Marsha Timothy mengenai tawaran berakting untuk anak mereka. Vino sempat merasa ragu karena film Miracle in Cell No. 7 dari versi aslinya memang mengangkat kisah yang cukup sensitif.



"Pelan-pelan saya omongin sama istri saya dan coba tawarin saja. Tapi saya nggak berani ngasih lihat filmnya, karena filmnya sebenarnya dia itu sensitif banget kalau melihat tontonan film aslinya. Dia bisa kejang-kejang lihat adegannya," jelasnya.



Kemudian, saat berbicara dengan Jizzy, sang anak langsung menolak tawaran tersebut, tanpa bertanya tentang filmnya. Jizzy disebut tidak tertarik untuk ikut bermain dan hanya ingin menonton saja.



"Akhirnya saya coba ngobrol ditawarin main film mau nggak. Saya belum cerita film apa, terus dia bilang 'nggak, aku mau nontonnya saja'. Ya sudah berarti memang awalannya saja dia sudah nggak tertarik, saya nggak maksa," pungkas Vino G. Bastian.



Film Miracle In Cell No 7 Indonesia dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy. Film ini akan tayang diseluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022.