Pangeran Charles Bersikeras Ingin Cerai dari Diana, The Crown Season 5 Segera Tayang

ERA.id - Serial The Crown Season 5 akan tayang di Netflix pada 9 November mendatang. Ditulis berdasarkan rangkaian peristiwa sejarah kerajaan Inggris, The Crown merupakan dramatisasi kisah hidup Ratu Elizabeth II serta berbagai kejadian politik dan pribadi yang menandai masa bertahtanya.



Saat dunia memasuki dekade baru di tahun 1990-an, Keluarga Kerajaan menghadapi tantangan terbesar mereka saat rakyat Inggris secara terbuka mempertanyakan peran mereka.



Video trailer yang dirilis pada hari ini memperlihatkan sederet pemain baru dalam perannya sebagai anggota Keluarga Kerajaan. Menjelang tahun ke-40 ia menjabat sebagai Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II (Imelda Staunton) menilik masa bertahta yang telah dilalui bersama sembilan perdana menteri, ditandai dengan lahirnya medium televisi dan senjakala Kerajaan Inggris. Namun berbagai tantangan baru pun hadir. Runtuhnya Uni Soviet dan perpindahan kekuasaan di Hong Kong merupakan sinyal perubahan besar di tatanan internasional dan menghadirkan beragam halangan maupun kesempatan. Sementara itu keluarganya sendiri menghadapi berbagai masalah.



Pangeran Charles (Dominic West) bersikeras agar sang ratu mengizinkan ia bercerai dari Diana (Elizabeth Debicki), menjadi pertanda sebuah krisis konstitusional dalam monarki tersebut. Desas-desus bahwa mereka hidup terpisah, ditambah dengan sorotan media yang semakin tajam, membuat Diana memutuskan untuk menyampaikan sudut pandangnya sendiri. Ia mengabaikan protokol keluarga dengan menerbitkan buku yang menggerogoti dukungan publik terhadap Charles dan membuka berbagai kekurangan dinasti Windsor.



Ketegangan semakin intens kala Mohamed Al Fayed (Salim Daw) bersinggungan dengan Keluarga Kerajaan. Dengan ambisi besar, ia menggunakan kekayaan dan kekuasaannya agar ia dan anaknya, Dodi (Khalid Abdalla), diterima oleh keluarga tersebut.



Tayang pertama kali pada 2016, The Crown merupakan serial yang dibuat dan ditulis oleh Peter Morgan. Season 5 akan hadir dalam 10 episode dan dibintangi oleh Imelda Staunton (Ratu Elizabeth II), Jonathan Pryce (Pangeran Philip), Lesley Manville (Putri Margaret), Dominic West (Pangeran Charles), Elizabeth Debicki (Putri Diana), Claudia Harrison (Putri Anne), Marcia Warren (ibu Ratu Elizabeth II), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Jonny Lee Miller (John Major), James Murray (Pangeran Andrew), Sam Woolf (Pangeran Edward), Timothée Sambor (Pangeran William), Senan West (Pangeran William), Teddy Hawley (Pangeran Harry), Will Powell (Pangeran Harry), Prasanna Puwanarajah (Martin Bashir), Salim Daw (Mohamed Al Fayed), dan Khalid Abdalla (Dodi Fayed).