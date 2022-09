Pertama Kali Digelar, World Cinema Week Akan Tayangkan 71 Film dari 39 Negara

ERA.id - World Cinema Week (WCW) 2022 akan digelar untuk pertama kalinya di Jakarta pada 22 hingga 30 Oktober 2022 mendatang. WCW yang dipersembahkan oleh KlikFilm bekerja sama dengan CGV Cinemas ini akan menayangkan 71 film dari 39 negara secara offline dan online.



Film yang akan ditayangkan di acara ini sebagian besar merupakan film yang belum ditayangkan secara reguler. Ini pastinya akan menjadi kesempatan besar bagi para penikmat film untuk menyaksikan film tersebut di layar lebar.



"Merupakan kesempatan langka menyaksikan 71 film bagus beragam genre dari 39 negara yang belum ditayangkan secara reguler, baik offline maupun online. Menurut saya, saat ini, inilah event film berskala internasional terbesar di Jakarta yang sudah sangat lama ditunggu oleh teman-teman pecandu film dimanapun berada, khususnya yang di Jakarta," ungkap Programmer Festival, Daniel Irawan, saat konferensi pers di CGV FX Sudirman, Jakarta, Kamis (22/9/2022).



Tak hanya menayangkan film, WCW juga akan dihadiri oleh sineas asal Iran, Panah Pahani yang mencuri perhatian di Cannes Film Festival 2022 beberapa waktu lalu. Ia sukses menjadi sorotan berkat filmnya berjudul Hit the Road.



"Dan kami senang bahwa sineas Iran Panah Panahi yang sempat mencuri perhatian Cannes 2020 lewat karyanya berjudul ‘Hit the Road’ akan bersama kita selama festival berlangsung,"kata Festival Director, Shandy Gasella.



Sementara itu, Direktur KlikFilm, Frederica mengatakan bahwa Indonesia memang membutuhkan acara berkelas seperti ini, untuk membangun industri perfilman lebih maju. Ia berharap acara ini bisa menghadirkan film berkualitas lainnya baik dari dalam maupun luar negeri.



"Indonesia butuh event-event film berkelas seperti ini. Senang sekali KlikFilm bisa menghadirkan event World Cinema Week. Semoga, di masa mendatang ajang ini dapat lebih banyak lagi menghadirkan film-film berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri," ujar Frederica.



Film yang akan ditayangkan di World Cinema Week 2022 ini terdiri dari film berkualitas, yang sudah pernah ditayangkan di berbagai ajang festival film bergengsi dari berbagai negara. Untuk film dari Indonesia sendiri, akan ada film Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti, Cross the Line dan Anoksia yang spesial pertama kali ditayangkan. Ada juga beberapa film horor lama yang digubah menjadi lebih baik, yakni Misteri Banyuwangi, Akibat Guna-Guna Istri Muda, dan Bayi Ajaib.

World Cinema Week 2022 akan digelar secara offline di empat lokasi, yakni CGV Grand Indonesia, CGV Depok Mall, CGV Cyber Park, dan CGV Teras Kota. Film yang ditayangkan secara online bisa ditonton di KlikFilm dengan berlangganan. Untuk kisaran harga nonton secara offline mulai dari Rp20 ribu hingga Rp25 ribu, dijual di lokasi dan website.