Kisahnya Menyentuh Hati, Serial Save Our Squad with David Beckham Bakal Segera Tayang

ERA.id - Serial dokumenter original asal Inggris berjudul Save Our Squad with David Beckham akan tayang mulai 9 November 2022 di platform streaming Disney+ Hotstar.



Dilansir keterangan resmi pada Sabtu, (24/9/2022). Save Our Squad with David Beckham merupakan serial dokumenter hasil kerja sama dari rumah produksi peraih penghargaan BAFTA dan RTS, Twenty Twenty, dan rumah produksi konten global, di mana salah satu pendirinya adalah Beckham, yaitu Studio 99.



Serial yang menyentuh hati ini akan menampilkan David Beckham yang kembali ke London Timur untuk melatih Westward Boys, tim lokal yang berada di dasar klasemen dan sedang menghadapi ancaman degradasi.



Namun, ini bukanlah sembarang liga. David Beckham bermain di liga ini saat ia masih kecil. Bersama dengan para kepala pelatih, Beckham akan berusaha untuk mengubah nasib tim ini.



Dalam cuplikan (trailer) eksklusif, David Beckham kembali ke London Timur dengan ambisinya untuk membantu Westward agar menjadi juara. Cuplikannya memperlihatkan Beckham membimbing regu ini sambil memberi petunjuk dan semangat ketika melakukan tendangan bebas, sehingga tim ini dapat "melakukan tendangan bebas seperti Beckham".



Sementara itu, Save Our Squad with David Beckham diciptakan berdasarkan komitmen perusahaan ini untuk mencari, mengembangkan, dan memproduksi konten original.



Untuk wilayah EMEA (Eropa, TImur Tengah dan Afrika) sendiri, tim Disney’s International Content and Operations berencana untuk membuat 60 konten produksi lokal di tahun 2024, dilihat dari keberlanjutan kerja samanya dengan kreator terkemuka dan para kreator unggul.