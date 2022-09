Bagikan Teaser Perdana, Alice in Borderland 2 Tayang Desember 2022

ERA.id - Netflix akhirnya mengumumkan jadwal penayangan serial Alice in Borderland 2. Lanjutan cerita serial yang sudah lama ditunggu ini akan tayang pada 22 Desember 2022 mendatang.



"Alice in Borderland Season 2 tayang perdana pada 22 Desember 2022," tulis Netflix di Twitter, Minggu (25/9/2022).



Selain mengonfirmasi tanggal tayang, Netflix juga membagikan teaser perdana serial tersebut. Pada musim kedua ini, serial masih akan menceritakan perjuangan Arisu dan teman-temannya bertahan hidup di dunia dengan game yang mematikan.



Pada teaser, Arisu dan teman-temannya mencoba mencari tahu dalang yang menciptakan dunia game tersebut. Mereka juga mencari tahu maksud dari game yang mereka mainkan untuk bertahan hidup.



Sementara itu, proses produksi Alice in Borderland 2 ini sudah rampung sejak Maret 2022 lalu. Pada serial lanjutan ini akan kembali dibintangi oleh Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Riisa Naka, Keita Machida, Sho Aoyagi, Nijiro Murakami, Dori Sakurada, Yuki Morigana, Aya Asahina, dan Ayakan Miyoshi. Ada juga pendatang baru, seperti Yuri Tsunematsu hingga Kai Inowaki.