Rekomendasi Serial dan Film Sepanjang Desember, Money Heist hingga Alice in Borderland

ERA.id - Desember banyak menyuguhkan tontonan yang seru dan menarik, terlebih saat menjelang momen liburan, Natal dan Tahun Baru.



Bulan ini banyak menghadirkan serial dan film yang telah lama dinanti, beberapa di antaranya "The Big 4", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Money Heist: Korea 2", hingga "Alchemy of Souls: Season 1 Part 2" dikutip dari Antara, Sabtu (3/12/2022).



Berikut adalah daftar tontonan serial dan film yang tayang di Netflix sepanjang Desember:



"Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 2" (9 Desember)



Para perampok mengambil alih gedung percetakan uang di Korea yang bersatu. Polisi harus menghentikan upaya mereka dan mengungkap otak di balik pencurian sembari menjamin keselamatan sandera. Serial ini dibintangi oleh Yoo Ji Tae, Kim Yunjin, Park Hae Soo.





"Alchemy of Souls: Season 1 Part 2" (10 Desember)



Jang Uk menjadi pemburu pengalih jiwa saat seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya sendiri meminta bantuan agar bisa bebas. Bagian kedua dari "Alchemy of Souls" adalah Lee Jae Wook, Hwang Min Hyun, Arin.



"Trolley" (19 Desember)



Diperankan oleh Park Hee Soon, Kim Hyun Joo dan Kim Mu Yeol, serial ini bercerita tentang tragedi membuat hidup seorang istri anggota DPR yang tadinya tertutup menjadi perhatian publik. Dia juga dituntut untuk berhadapan dengan sejumlah rahasia keluarga dan masa lalunya yang kelam.



"The Interest of Love" (segera)



Empat laki-laki dan perempuan yang bekerja di sebuah bank terlibat dalam hubungan asmara rumit sembari mencari tahu sejauh mana mereka bertekad mengejar cinta. Serial ini dibintangi oleh Yoo Yeon Seok, Moon Ga Young, Keum Sae Rok.





"The Glory" (segera)



Melibatkan Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, dan Lim Ji Yeon, serial ini mengisahkan seorang wanita dengan masa kecil yang penuh rasa sakit dan kekerasan. Dia melakukan pembalasan dendam yang direncanakan dengan cermat.



"Alice in Borderland: Season 2" (22 Desember)



Para dapat kembali mengikuti aksi Arisu (Kento Yamazaki) dan Usagi (Tao Tsuchiya). Kali ini mereka terlibat dalam permainan yang lebih mematikan dan dunia yang tampak lebih kejam.



"The Big 4" (15 Desember)



Ini merupakan film komedi laga pertama dari sutradara ternama Timo Tjahjanto, "The Big 4" bercerita tentang empat pensiunan pembunuh bayaran yang kembali beraksi saat mereka bertemu dengan polisi yang patuh dan bertekad untuk melacak seorang pembunuh yang lihai.



"Glass Onion: A Knives Out Mystery" (23 Desember)



Detektif ternama Benoit Blanc pergi ke Yunani untuk menguak berlapis-lapis misteri yang mewarnai sejumlah tersangka baru.



"Emily in Paris: Season 3 (21 Desember)



Satu tahun setelah pindah ke Paris demi pekerjaan impian, Emily tiba di persimpangan karier dan asmara. Dia harus mengambil pilihan yang akan mempengaruhi masa depannya. Serial ini dibintangi oleh Lily Collins Ashley Park, Lucas Bravo.



"White Noise" (30 Desember)



Film komedi ini bercerita tentang keluarga Amerika kontemporer dalam menghadapi berbagai konflik dari hidup sehari-hari sembari berjuang memahami misteri kehidupan seperti cinta, kematian, dan kebahagiaan di dunia yang serba tak pasti.



Diangkat dari buku karya Don DeLillo, ditulis dan disutradarai oleh Noah Baumbach, film ini dibintangi oleh Adam Driver, Greta Gerwig dan Don Cheadle.