Trailer Alice in Borderland 2, Tampilkan Lokasi Game Baru yang Penuh Tantangan

ERA.id - Jelang penayangan, Netflix membagikan trailer terbaru serial Alice in Borderland 2. Dalam trailer tersebut disajikan para karakter harus memainkan permainan yang bahkan lebih mematikan dari musim pertama.



Trailer dibuka dengan Arisu (Kento Yamazaki) meratapi suasana lengang Kota Tokyo. Ia memikirkan mengenai dirinya dan yang lain berada di dunia game mematikan.



"Aku hanya ingin tahu. Permainan sinting apa ini?" bunyi pemikiran Arisu.



Trailer juga menunjukkan bahwa musim kedua serial ini akan memiliki lokasi game baru, yang lebih banyak dari musim pertama. Arisu dan Usagi (Tao Tsuchiya) berusaha dengan keras untuk memecahkan game tersebut, agar pulang ke dunia nyata,



Arisu dan Usagi memimpin rekan mereka yang lain untuk menyelesaikan permainan dan menemukan jalan keluar. Namun, mereka kemudian bertemu dengan sosok tangguh, yang mengaku penduduk asli tempat tersebut.



Meski menghadapi banyak tantang, terlihat Arisu dan Usagi berusaha kuat dan memimpin rekan mereka. Mereka berusaha untuk bertahan hidup menghadapi semua permainan yang mematikan.



Sementara itu, Alice in Borderland 2 merupakan lanjutan dari musim pertama, yang bercerita tentang sejumlah anak muda bertahan hidup di dunia penuh permainan. Serial ini diadapatasi dari manga berjudul sama, karya Haro Aso.



Pada musim kedua ini akan ada tiga pemeran baru, yakni Tomohisa Yamashita, Yuri Tsunematsu, dan Hayato Isomura. Alice in Borderland 2 akan tayang pada 22 Desember 2022 mendatang.