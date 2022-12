Resmi Tayang Season 2, Deretan Fakta Menarik Serial Alice in Borderland yang Wajib Diketahui

ERA.id - Setelah menunggu selama dua tahun, serial Alice in Borderland season 2 resmi tayang di layanan streaming Netflix, sejak kamis, (22/12/2022). Sejumlah fakta menarik bisa ditemukan sebelum menyaksikan Alice in Borderland season 2.

Melanjutkan cerita dari season pertama, karakter Arisu yang diperankan oleh Kento Yamazaki bersama penyintas lain berhasil memasuki ruang game master beroperasi. Sayangnya, mereka hanya menemukan sesosok karakter Mira yang mengaku sebagai dalang dari permainan tersebut.

Mira yang diperankan oleh Riisa Naka, mengatakan masih ada permainan selanjutnya yang akan mereka lewati, seperti kartu jawah J, Q, dan K. Season kedua ini akan berfokus kepada pengungkapan Mira dan perjalan Arisu untuk melewati permainan mematikan lainnya.

Berikut ini fakta menarik Alice in Borderland Season 2 yang wajib kamu ketahui dilansir dari Collider.

1. Ada delapan episode

Fakta ALice in Bordeland season 2 (Dok: Instagram/netflix)

Mengusung tema serial drama survival, Alice in Borderland memiliki 8 episode seperti musim pertama. Beberapa aktor Jepang populer yang akan hadir. Diantaranya Kento Yamazaki (Ryohei Arisu), Tao Tsuchiya (Yuzuha Usagi), Aya Asahina (Kuina), Ayaka Miyosh (Rizuna), Nijiro Murakami (Shuntaro), dan Riisa Naka (Mira Kano).

2. Syuting di berbagai tempat di Jepang

Serial Alice in Borderland Season 2 melakukan syuting di beberapa lokasi di Jepang. Mulai dari Toyama, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Osaka, dan Wakayama. Proeses syutingnya sendiri telah selesai di akhir 2021.

3. Perbedaan manga dan live-action

Fakta ALice in Bordeland season 2 (Dok: Instagram/netflix)

Alice in Borderland juga merupakan serial yang diadaptasi dari sebuah manga berjudul Imawa no Kuni no Arisu karya Haro Aso. Para penggemar mencatat bahwa musim pertama mencakup kira-kira 31 bab pertama dari manga asli, dengan 33 bab yang masih tersisa untuk dieksplorasi.

Perbedaan versi antara manga dan live action terjadi saat fase awal perkenalan karakter. Manga di awal memperlihatkan Arisu dan kawan-kawan, saat mereka masih menjalani fase kedewasaan dari masa muda ke dewasa mereka. Sedangkan live action dimulai dengan mereka yang sudah berusia 20-an.

Perubahan karakter terjadi pada Chota Segawa yang diperankan oleh Yuki Morinaga. Chota di manga terlihat depresi akibat kehilangan pekerjaan IT-nya karena tidak menganggapnya serius (yang dapat diamati dari catatan tempel yang ditinggalkan di mejanya setelah memasuki Tokyo alternatif Borderland). Sementara dia juga berurusan dengan ibunya yang terus-menerus meminta uang untuknya.

Keputusan untuk mengubah sifat Chota sebagai orang yang baik dan setia dalam Alice in Borderland live action adalah bentuk yang bersebrangan dari kebiasaan Chota di versi manga. Namun pilihan tersebut banyak dihargai oleh para penggemar, tetapi itu menghilangkan lelucon dalam namanya.

4. Perubahan nama permainan

Sebagian nama permainan ada perubahan antara manga dengan versi serial. Dalam manga terdapat permainan bernama "Three of Clubs", dalam versi live action permainan itu diberi nama "Dead or Alive". Beberapa permainan juga ditambahkan khusus versi live action, yaitu "Hunting Competition" dan "Bingo in the Matchstick Factory".

Itu lah fakta menarik yang perlu diketahui sebelum menyaksikan Alice in Borderland Season 2.