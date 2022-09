Nonton Miracle in Cell No. 7 Bareng Anak Yatim, Vino G. Bastian Terharu

ERA.id - Falcon Pictures bersama Cinema XXI, CGV dan Cinepolis mengadakan nonton bareng Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia untuk anak yatim secara gratis. Acara nonton bareng ini akan mengundang total 5.133 anak yatim dari 68 yayasan.



Pihak Falcon Pictures mengatakan bahwa acara ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas keberhasilan film tersebut. Seperti diketahui, Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia ini sudah mencapai lebih dari 4,9 juta penonton.



"Intinya kita berbagi bersyukur, terima kasih kepada seluruh penonton dari tim film dan cast semuanya. Melampaui pencapaian 4,7 juta penonton. Rasa syukur ini," ujar pihak Falcon Pictures, Dona, saat konferensi pers di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Kamis (29/9/2022).



Pihak CGV sendiri mengaku mendukung diadakannya acara nonton bareng gratis film Miracle in Cell No. 7 bersama anak yatim ini. Mereka mengaku sudah mempersiapkan studio yang bagus di 23 lokasi berbeda.



"Kita siapkan venuenya yang terbaik, biar mereka bisa senang dan bahagia dan punya memori yang tidak terlupakan. Pelaksanaannya di minggu ini tanggal 1 atau 2, tergantung dari yayasan yang sudah dikurasi. Kita dedikasikan pagi hari ada yang jam 9 dan 10, satu auditorium terbesar sesuai jumlahnya ya. Di CGV sendiri kami menyiapkan 23 lokasi," kata Head Marketing & Content Department CGV Cinemas, Diana Abbas.



Selain CGV, pihak Cinema XXI dan Cinepolis juga sudah mempersiapkan beberapa lokasi untuk mengadakan nonton bareng anak yatim ini. Cinema XXI sudah menyiapkan studio di 12 lokasi, sedangkan Cinepolis sudah menyiapkan studio di 4 lokasi berbeda.



Sementara itu, Hanung Bramantyo sebagai sutradara juga mengaku bersyukur atas pencapaian film yang digarapnya ini, dan terharu dengan diadakannya nonton bersama anak yatim. Hal yang senanda juga disampaikan oleh Vino G. Bastian, yang berperan sebagai karakter utama, Dodo.



"Saya senang sekali, saya terharu, tidak menyangka ya. Pada awalnya saya membuat ini betul melepaskan semua keinginan dan harapan, fokus pada cerita, karakter, dan teman yang bekerja mewujudkan film ini. Bahkan gak percaya ini film saya, kok bisa buat film ini, terlebih jarak syuting dan rilis itu jauh banget, gak ada ekspektasi sejauh ini," tutur Hanung Bramantyo.



"Saya terharu sambutannya luar biasa, dan banyak yang bilang versi Indonesia ini lebih relate dan dekat gitu, semua unsurnya juga dekat. Dengan adanya nobar bersama anak yatim ini bukan rasa syukur karena jutaan penonton, tapi rasa syukur kebangkitan film Indonesia di pandemi. Ini ucapan terima kasih dan berbagi rezeki dengan anak yatim," pungkas Vino G. Bastian.