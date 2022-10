Keanu Reeves Ingin Sutradarai Adaptasi Komik Berjudul BRZRKR

ERA.id - Aktor Keanu Reeves menginginkan, dia menyutradarai live action dari komik berjudul "BRZRKR", garapan Netflix.

Dilansir Collider (6/10), komik "BRZRKR" pertama kali muncul 12 edisi diterbitkan pada 3 Maret 2021, oleh Boom! Studios. Komik tersebut, berhasil menarik minat pembaca dan mendapat ulasan positif dari kritikus. Komik BRZRKR, menceritakan tentang seorang pejuang abadi, yang dikenal dengan nama Berzerker.

Pemeran utama dalam komik, wajahnya mirip sekali dengan Keanu. Sifat dari Berzerker juga sama dengan Keanu Reeves dalam film "John Wick". Berzerker diceritakan, sering memukuli orang hingga babak belur, di berbagai momen penting dalam sejarah.

Tahun 2021, Netflix mengumumkan komik "BRZRKR" akan dibuatkan film live action. Pemeran utamanya adalah Keanu Revees. Diketahui perkembangan film ini, Mattson Tomlin sebagai penulis naskah, sudah selesai dalam pembuatan naskah untuk fillm "BRZRKR".

Mattson Tomlin teases the completion of the writing for #Netflix #BRZRKR feature picture, in which #KeanuReeves stars and co-produces.https://t.co/f3cGW8gywB