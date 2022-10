5 Fakta Tentang Ahn Jae-wook, Bintang The Empire Yang Kamu Harus Tahu

ERA.id - Sedang seru menonton The Empire? Ini dia 5 hal tentang pemeran utama The Empire, Ahn Jae-wook yang kamu harus tahu.

1. Trendsetter gaya rambut

Ketika membintangi serial Star In My Heart, gaya rambut Kang Min-hee yang diperankan oleh menjadi trend gaya rambut di era tahun 1990an. Membintangi My Heart juga memulai karir musik Ahn.

Forever, yang ditampilkan dalam akhir seri selama konser karakternya Kang Min, terjual lebih dari 700.000 copy, dan menjadi lagu utama dari album debutnya.

Ahn Jae-wook (Dok. Viu)

2. Karir di pentas drama musikal

Selain membintangi serial televisi, Ahn juga tampil di panggung teater dengan membintangi beberapa teater musikal.

Dia memerankan Daniel di Jack the Ripper (adaptasi Korea dari musikal Ceko Jack Rozparova─Ź) dari 2009 hingga 2011, kemudian kembali berperan dalam pertunjukan musikal dan peran yang sama di Tokyo, Jepang pada 2012.

3. Berbagai penghargaan

Sepanjang karirnya, Ahn Jae-wook telah memenangkan berbagai penghargaan, baik dalam dunia akting, maupun dalam dunia musik.

4. Pernah menjalani operasi otak

Pada tahun 2013, Ahn Jae Wook menjalani operasi otak di Amerika Serikat untuk mengobati “perdarahan subarachnoid”, yaitu suatu kondisi di mana terjadi pendarahan antara otak dan jaringan tipis yang menutupi otak.

5. Memerankan Na Geun Woo di The Empire

Ahn Jae Wook akan membintangi drama sebagai Na Geun Woo, seorang profesor sekolah hukum yang telah bangkit di masyarakat meskipun menghadapi keadaan sulit di awal kehidupan.

Cerita The Empire sendiri mengungkap skandal seks paling kotor dari para aristokrat papan atas yang bergerak di bidang hukum. Orang-orang ini mengenakan jubah bergengsi dan bersumpah untuk berjuang keadilan tetapi pada kenyataannya, mereka serakah akan kekayaan dan kekuasaan. Ketika sesosok mayat ditemukan di kampus sekolah hukum, kehidupan pribadi mereka terancam terungkap.