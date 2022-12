5 Tayangan Korea Seru untuk Menyambut Pergantian Tahun

ERA.id - Menyambut pergantian tahun, ada beberapa tayangan yang sayang bila dilewatkan. Viu menyajikan dua drama dengan season terbaru karena mendapat sambutan luar biasa dari para fans pada season terdahulu.

Work Later, Drink Now dan Missing: The Other Side tak boleh Anda lewatkan dengan bintang-bintang ternama Korea. Drama Red Balloon juga tak kalah mendebarkan dengan kemelut kehidupan empat karakternya.



Tentu saja, variety show terbaru RM BTS dan Yoo Jae Suk akan membuat hari-hari Anda menyusun rencana tahun depan semakin menyenangkan. Berikut sinopsis 5 tayangan seru untuk menyambut pergantian tahun yang sayang bila dilewatkan.

1. Work Later, Drink Now 2

Work Later Drink Now pernah menjadi drama hits tahun lalu. Kini Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eun Ji dari Apink, dan Choi Siwon dari Super Junior akan hadir dengan season kedua yang jauh lebih seru. Diangkat dari webtoon populer, Work Later, Drink Now, bercerita tentang tiga wanita yang memiliki filosofi hidup menikmati ritual minum-minum selepas pulang kantor.

(Dok. Viu)

Lee Sun Bin berperan sebagai penulis televisi Ahn So Hee, Han Sun Hwa berperan sebagai instruktur yoga Han Ji Yeon, dan Jung Eun Ji berperan sebagai YouTuber origami Kang Ji Goo. Setelah melewati musim pertama dengan kisah penuh warna bagi ketiga wanita, kini mereka kembali dengan transformasi yang mengejutkan. Ada yang lebih bersemangat, semakin dewasa, hingga kian berani menjadi diri sendiri.

2. Red Balloon

Red Balloon adalah drama mendebarkan yang mengisahkan kehidupan empat orang yang berusaha meraih keinginan sekaligus menyembuhkan rasa sakit. Ambisi Jo Eun Gang (Seo Ji Hye) untuk menjadi guru kandas karena tak lulus ujian. Ia adalah sosok yang akan melakukan segalanya demi mencapai impiannya. Lalu ada Ji Nam Cheol (Lee Sung Jae), pria yang berasal dari keluarga miskin namun menikah dengan gadis dari keluarga kaya. Ia tidak berdaya ketika bekerja di perusahaan ayah mertuanya. Han Ba Da (Hong Soo Hyun) merasa hidupnya sulit ketika keluarganya bangkrut.

(Dok. Viu)

Go Cha Won (Lee Sang Woo), suami dari Han Ba Da mengetahui sang istri. Namun, Go Cha Won tidak dapat berbuat banyak karena ia juga tidak menyukai pekerjaannya saat ini. Bagaimanakah para tokoh ini dapat keluar dari kemelut hidup mereka? Karya penulis Moon Young Nam ini tak boleh Anda lewatkan, karena ia juga pernah bekerja untuk The First Wives Club, Revolutionary Sisters serta peraih Baeksang Awards.

3. Missing: The Other Side 2

Setelah dua tahun berlalu, Go Soo, Heo Joon Ho, Ahn So Hee dan Ha Joon akan mengulangi aksi mereka di musim kedua ini. Para pecinta season pertama terlanjur jatuh cinta dengan jalan cerita Missing: The Other Side yang mencekam sekaligus mengharukan. Seperti sebelumnya, drama ini berkisah tentang desa yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang hilang saat mereka masih hidup.

(Dok. Viu)

Sebagai Kim Wook, Go Soo kembali memerankan penipu yang dapat melihat jiwa. Chemistry-nya dengan Heo Joon Ho tentu akan menjadi daya tarik penting dari drama ini. Apakah Kim Wook, Jang Pan Seok, dan Lee Jong Ah masih dapat membantu para hantu? Atau akan muncul tempat lain yang menjadi hunian para hantu seperti Desa Duon? Mulai 20 Desember 2022, Anda dapat menyaksikan aksi mereka.

4. Encyclopaedia of Useless Facts on Unbelievable Human Beings

Fans RM BTS tentu sudah tak sabar menyambut Desember karena akan terdapat variety show Encyclopaedia of Useless Facts on Unbelievable Human Beings bulan ini. Bersama para host seru, Anda akan diajak mengenal lebih dekat tentang manusia dari berbagai sisi, termasuk sastra, sains, forensik, dan astronomi.

Mereka yang hadir sebagai narasumber nantinya adalah novelis Kim Young Ha, fisikawan Kim Sang Wong, ilmuwan forensik Lee Ho, dan astronom Shin Chae Kyung. Selain Kim Namjoon (nama asli dari RM), Jang Han Jun juga akan menjadi presenter di Encyclopaedia of Useless Facts on Unbelievable Human Beings. Variety show ini sudah dapat Anda saksikan sejak 4 Desember 2022

5. The Skip Dating

Variety show tentang kencan buta rupanya masih punya tempat di hati penonton. Kali ini sensasi menemukan pacar idaman dikombinasikan dengan keseruan host Yoo Jae Suk dan Nucksal. The Skip Dating akan menghadirkan empat wanita dan empat pria. Para peserta akan pergi kencan satu lawan satu. Namun jika mereka tidak merasakan chemistry apa pun, mereka dapat menekan tombol lewati dan melanjutkan ke kencan berikutnya.

(Dok. Viu)

Penonton pun akan dibuat penasaran dengan selama proses menemukan chemistry hingga mendapatkan pacar impian. The Skip Dating diproduseri oleh Jung Cheol Min yang namanya dikenal lewat variety show seperti Running Man dan Sixth Sense. Melihat kesuksesan sang produser dalam dua acara tersebut, jangan lewatkan tayangannya mulai 10 Desember 2022.