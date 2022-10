Puji Film Sendiri, Sutradara Avatar James Cameron Ejek Film DC dan Marvel: Tak Realistis dan Tidak Ada Cinta

ERA.id - Film bertema superhero, terkadang dianggap sebelah mata oleh para pecinta film. Baru-baru ini, perusahaan film superhero, Marvel dan DC diejek abis-abisan oleh sutradara film Avatar, James Cameron.

Dilansir dari Nytimes, Kamia (27/10/2022), James Cameron mengatakan alur film Avatar: The Way of Water mempunyai alur cerita yang realistis.

"Zoe dan Sam, karakter dalam film Avatar pertama dan kedua. Mereka terlihat tua sekarang," ucap James.

Karakter Zoe dan Sam muncul pertama kali di film Avatar pada 2009. Akhirnya James Cameron, melakukan penambahan usia di film sekuelnya, Avatar: The Way of Water agar semakin realistis.

James Cameron juga menyinggung soal pihak Marvel dan DC, seakan tidak memperhitungkan umur dari karakter mereka.

"Ketika saya melihat film-film besar, seperti Marvel dan DC, mereka seakan tidak peduli dengan usia karakternya. Mereka semua terlihat muda dan bertingkah seperti anak kuliahan," sindir James Cameron.

James Cameron kemudian mengejek bahwa film superhero tidak punya kasih sayang.

"Mereka terlihat punya chemistry dengan siapa saja, mereka terlihat baik ke semua orang, nyatanya tidak. Bahkan mereka tidak pernah terlihat menyayangi anak-anak di film," tuturnya.

James menegaskan, bahwa film Marvel dan DC tidak bisa disebut sebagai film.

"Dasar dari kekuatan adalah cinta kan? Hal itu aja mereka tidak punya. Maaf tapi bukan begitu caranya Anda membuat film.

Film Avatar: The Way of Water, akan tayang 16 Desember 2022, di Amerika.