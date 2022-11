Jika Nanti Rating Film Keduanya Buruk, James Cameron Tidak Segan Untuk Menutup Langsung Franchise "Avatar"

ERA.id - Sutradara Avatar, James Cameron, akan menutup franchise Avatar, jika nantinya mendapat rating buruk dan penjualan tiket sepi.

Dilansir dari NME, Rabu, (9/11/2022), setelah film Avatar: The Way of Water, yang tayang 16 Desember 2022, di Amerika, ternyata franchise Avatar telah diproyeksikan untuk 5 film kedepan. Berikutnya akan tayang di tahun 2024, 2026, sampai 2028.

"Konsumen bisa saja mengatakan bahwa kita selesai dalam tiga bulan, atau kita mungkin setengah jadi. Itu artinya 'Oke, mari kita selesaikan cerita sampai film ketiga, dan jangan kita teruskan'. Itu yang terjadi jika film tidak menguntungkan," ucap James Cameron.

James Cameron menjelaskan, saat ini perkembangan film sudah tumbuh. Dirinya khawatir, karena jarak yang terlalu jauh antara film Avatar yang kesatu dan kedua. Dia butuh 13 tahun, dari film pertamanya yang dirilis tahun 2009.

"Kami berada di dunia yang berbeda sekarang. Bahkan, jauh berbeda daripada ketika saya menulis film ini," ujarnya.

Avatar: The Way Of Water sendiri akan berdurasi lebih dari 3 jam.

"Avatar 2 jadi film yang lebih panjang, karena lebih banyak karakter yang akan ditampilkan, lebih banyak kisah yang akan diceritakan," ujarnya.

James Cameron diakhir mengatakan, dirinya tidak ingin menerima segala protes tentang durasi dari film Avatar kedua.

"Saya tidak ingin ada orang yang mengeluh tentang lamanya durasi film. Sedangka mereka bisa duduk dan menonton (televisi) selama delapan jam," tutupnya.