Peran Henry Cavill sebagai Geralt of Rivia Bakal Diganti, Fans Ancam Boikot Serial The Witcher

ERA.id - Baru-baru ini dikabarkan, bahwa Henry Cavill yang berperan sebagai Geralt of Rivia, di serial The Witcher akan diganti oleh Liam Hemsworth, dalam season 4. Pergantian ini justru membuat fans marah dan protes di sosial media.

Dilansir dari Deadline, Senin (31/10/2022), season ketiga serial The Witcher, akan jadi terakhir kalinya Henry Cavill berperan sebagai Geralt of Rivia. Canvil mengaku, dirinya sudah cukup berperan dalam serial keluaran Netflix itu.

"Perjalanan saya sebagai Geralt of Rivia telah dipenuhi petualangan. Sayangnya, saya akan meletakkan pedang saya untuk season 4. Sebagai gantinya, Liam Hemsworth akan mengambil alih Geralt of Rivia," ujar Henry Cavill.

Pemeran Superman itu mengatakan, Liam Hemsworth adalah orang yang cocok menggantikannya.

"Liam adalah orang yang baik. Karakter ini mempunyai kemiripan yang sama dengannya. Nikmatilah perannya nanti dan lihatlah apa yang bisa Anda temukan," ucap Henry.

Liam Hemsworth membalas ucapan Henry, dirinya mengaku sangat antusias dengan peran ini.

"Sebagai penggemar Witcher, saya sangat senang dengan kesempatan bermain Geralt of Rivia. Saya benar-benar bersemangat untuk melangkah ke dunia The Witcher," tutup Liam.

Fans yang melihatnya tentunya sangat kesal. Bagi mereka, karakter Geralt telah melekat dengan Henry Cavill.

Fans yang tidak terima, langsung mengajak orang-orang untuk memboikot The Witcher.

"Jangan ganti Henry Cavill! Dia adalah Geralt! Dia lebih tahu karakternya dibanding orang lain! Ini konyol. Aku akan benar-benar memboikot "The Witcher" jika mereka benar-benar menggantinya," tulis @Hiddentrue_.

"Digantinya Henry Cavill dengan Liam Hemsworth, adalah kesalahan terbesar dalam sejarah serial tv," tulis @wxstedhymn.

The Witcher fans watching Season 4 starring Liam Hemsworth instead of Henry Cavill: pic.twitter.com/0gYEzEvIev