Pastikan Kembali Jadi Superman, Henry Cavill Ungkap Tiga Keinginan Terpenting, Apa Itu?

ERA.id - Aktor Herny Cavill mengonfirmasi bahwa dirinya akan kembali memakai jubah Superman dalam film lanjutan. Demi mewujudkan hal itu, ia pun berbagi tiga keinginan yang sangat penting untuk karakternya.



Bersama dengan ET, Henry Cavill mengaku dirinya akan kembali berperan sebagai Superman dalam film mendatang. Hal ini dibenarkan setelah dirinya muncul sebagai cameo dalam film Black Adam.



“Saya ingin menunggu sampai akhir pekan sebelum memposting ini, karena saya ingin memberi Anda semua kesempatan untuk menonton Black Adam. Tapi sekarang setelah banyak dari Anda (tahu), saya ingin meresmikannya, bahwa saya kembali sebagai Superman,” kata Henry Cavill dikutip ET, Selasa (1/11/2022).



Lalu, kata Cavill, potongan gambar dirinya yang muncul di film Black Adam hanyalah sebagian kecil dari yang akan ditampilkan. Namun, sayangnya dia tidak bisa mengungkapkan lebih jauh tentang film tersebut.



Meski tidak memberikan bocoran apapun, aktor 39 tahun itu mengungkap tiga penting dalam membangun sebuah karakter.



“Saat ini saya benar-benar tidak bisa berbicara tentang apa pun. Yang saya inginkan adalah harapan, optimisme, dan kegembiraan. Ketiga hal itu penting dalam sebuah karakter,” ungkapnya.



Baru-baru ini Henry Cavill mundur dari serial The Witcher yang tayang di Netflix. Perannya sebagai Geralt of Rivia digantikan oleh Liam Hemsworth.