Serial Star Wars: The Acolyte Siap Tayang pada 5 Juni 2024

ERA.id - Serial original Lucasfilm dari waralaba Star Wars yang bertajuk Star Wars: The Acolyte akan ditayangkan mulai 5 Juni 2024 di Disney+ Hotstar.

Menurut siaran pers penyedia layanan streaming film pada Jumat, serial Star Wars: The Acolyte menceritakan investigasi kejahatan beruntun yang mengadu seorang Jedi Master terhormat dengan seorang pejuang berbahaya dari masa lalunya.

Serial itu nantinya dibintangi oleh Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo, dan Carrie-Anne Moss.

Leslye Headland membuat serial tersebut berdasarkan waralaba Star Wars karya George Lucas.

Headland juga berperan sebagai produser eksekutif bersama Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King, dan Jason Micalle

Sementara itu, Charmaine DeGraté dan Kor Adana menjadi co-produser eksekutif serta Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim, dan Rob Bredow bertindak sebagai produser.

Lesley Headland menyutradarai episode perdana (Episode 101 dan 102) serial Star Wars: The Acolyte.

Sutradara Kogonada menggarap Episode 103 dan 107), sutradara Alex Garcia Lopez mengerjakan Episode 104 dan 105, serta Hanelle Culpepper menyutradarai Episode 106 dan 108.

Komposer pemenang penghargaan Michael Abels, yang dikenal dengan karyanya dalam "Get Out" dan "Us", membuat musik untuk serial "Star Wars: The Acolyte". (Ant)