Bintang Glee Kevin McHale Ogah Ulangi Peran Jadi Artie: Nggak Seharusnya Mainkan Karakter di Kursi Roda

ERA.id - Aktor Kevin McHale mengungkap pandangannya tentang peran yang ia mainkan dalam serial remaja populer, Glee. McHale mengungkap ia enggan mengulangi peran sebagai Artie yang duduk di kursi roda.

Bersama dengan lawan mainnya, Jenna Ushkowitz, McHale mengenang kembali saat mereka bermain untuk serial musikal Glee di podcast, And That That You Really Missed. Selama percakapan itu, McHale mengaku tidak seharusnya ia memainkan karakter yang duduk di kursi roda.

“Aku tidak tahu apakah Artie ada di dalamnya. Mengetahui apa yang kita ketahui sekarang, saya tidak berpikir saya harus memainkan karakter yang ada di kursi roda,” kata Kevin McHale, dikutip Insider, Jumat (18/11/2022).

Dalam acara hit tersebut, McHale berperan sebagai Artie Abrams, siswa penyandang disabilitas di klub Glee yang menggunakan kursi roda, sementara Ushkowitz berperan sebagai Tina Cohen-Chang, siswa pemalu yang berkencan dengan Artie.

Mengenai peran tersebut, McHale menegaskan bahwa ia tidak akan kembali sebagai Artie bila serial musikal itu dibuat ulang. Dia justru meminta karakter lain yang sesuai dan tidak memakai kursi roda.

“Jadi, jika mereka membiarkan saya tumbuh dari janggut saya dan memainkan karakter yang berbeda, saya akan melakukannya,” tegasnya.

Meski menolak untuk mengulangi peran tersebut, masuknya seorang siswa penyandang disabilitas dipuji pada saat itu, ada juga beberapa reaksi bahwa aktor yang menggunakan kursi roda tidak berperan.

Sementara itu, dalam wawancara dengan orang dalam, Ushkowitz mengatakan dia hanya akan bergabung dengan reboot jika pencipta Ryan Murphy terlibat.

"Jika Ryan terlibat, maksud saya, saat itulah Anda mempertimbangkannya. Saat itulah Anda sebenarnya berbicara tentang kemungkinan melakukannya. Jika tidak, Anda dapat mengabaikan saya,” katanya.

Murphy muncul sebagai tamu di dua episode pertama podcast baru Ushkowitz dan McHale. Namun, di episode kedua, Murphy mengatakan bahwa dia seharusnya mengakhiri acara tersebut setelah bintang Glee, Cory Monteith meninggal.

Serial ini awalnya ditayangkan selama enam musim dan 121 episode di Fox dan menginspirasi film konser 3D dan album soundtrack yang tak terhitung jumlahnya.