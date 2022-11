Simu Liu Tanggapi Ucapan Quentin Tarantino: Tidak Ada Studio Film yang Sempurna

ERA.id - Aktor Simu Liu memberikan tanggapan tentang pernyataan Quentin Tarantion terkait Marvelisasi Hollywood. Liu menekankan tidak ada studio film yang sempurna.

Lewat serangkaian cuitan di Twitter, bintang Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings membagikan pemikirannya tentang pernyataan Tarantino. Liu menyebut seorang bintang bukan hanya lahir dari karya Quentin Tarantino dan Martin Scorsese saja.

“Jika satu-satunya penjaga gerbang untuk menjadi bintang film berasal dari Tarantino dan Scorsese, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memimpin film plus USD400 juta," kata Simu Liu.

Lalu, kata Liu, ia mengakui kemampuan Tarantino dan Scorsese dalam membuat film tergolong jenius. Namun dia tidak ingin disamaratakan dengan pemikiran Tarantino terkait film superhero.

Aktor 33 tahun itu menekankan tidak ada studio film yang sempurna. Tetapi dia tidak menutupi bahwa dirinya bangga dengan Marvel Studio karena telah menciptakan banyak karakter superhero yang menginspirasi.

“Tidak ada studio film yang sempurna atau akan pernah sempurna. Tapi saya bangga bekerja dengan salah satu yang telah melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keragaman di layar dengan menciptakan pahlawan yang memberdayakan dan menginspirasi orang-orang dari semua komunitas di mana pun,” tegasnya.

Dalam penampilan podcast Tarantino baru-baru ini, sutradara Once Upon a Time... in Hollywood mengatakan bahwa aktor MCU bukanlah seorang bintang. Ia menekankan bintang dari film-film Marvel adalah karakter yang diciptakan.

Ini bukan pertama kalinya Tarantino melontarkan kata-kata kasar untuk film-film studio raksasa itu. dan dia tidak sendiri.

Seperti yang dirujuk Liu, Martin Scorsese adalah salah satu pembuat film legendaris lainnya yang secara terbuka mempermasalahkan dominasi box office film-film Marvel.

Selain dua sutradara itu, sutradara Hollywood lain yang tidak menyukai film superhero dalam beberapa tahun terakhir termasuk Ridley Scott, Jodie Foster, Jane Campion, Roland Emmerich, dan Terry Gilliam.

Sementara itu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menghasilkan lebih dari USD432 juta di seluruh dunia selama penayangan box office-nya. Pada tahun lalu, sutradara Destin Daniel Cretton mengungkap akan mengembangkan sekuelnya.