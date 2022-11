Pemeran Nomor Satu Squid Game Oh Young Soo Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

ERA.id - Pemeran nomor satu dalam serial Squid Game, Oh Young Soo, menghadapi tuduhan serius. Oh Young Soo dituduh melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita.

Tuduhan ini muncul dari laporan JTBC yang menyebut Oh Young Soo menjadi pelaku pelecehan seksual. Aksi ini diketahui terjadi di tahun 2017 dan menimpa seorang wanita yang melakukan kontak fisik tidak pantas dari Oh Young Soo.

Wanita A sempat melaporkan kasus ini tahun lalu, namun laporannya tidak segera diselesaikan. Ia pun mengajukan keberatan atas hal tersebut sehingga Kantor Kejaksaan Distrik Suwon Cabang Seongnam menyelidiki kembali laporan tersebut.

Menurut laporan My Daily, Oh Young Soo telah memenuhi panggilan dan diselidiki pada bulan Oktober atas kasus dugaan pelecehan seksual itu.

Bersamaan dengan laporan tersebut, pemeran kakek Kkanbu di serial Squid Game membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa saat itu hanya membantu korban memandu jalan di danau.

“Saya sedang berjalan di sepanjang jalan danau dan memegang tangan seorang wanita sambil membantunya menemukan jalannya,” kata Oh Young Soo, dikutip JTBC, Jumat (25/11/2022).

“Saya hanya meminta maaf karena dia mengatakan dia tidak akan mengumumkannya jika saya melakukannya. Tapi itu tidak berarti bahwa saya mengakui tuduhan itu,” tambahnya.

Kantor kejaksaan disebut telah melimpahkan laporan itu ke pengadilan. Hal ini menandakan Oh Young Soo akan menjalani persidangan berdasarkan bukti yang mendukung dugaan pelecehan tersebut.

“Bertentangan dengan klaim Oh Young Soo jaksa menilai bahwa ada kontak fisik yang tidak pantas dengan wanita A dan bahwa bukti untuk mendukungnya diamankan, dan Oh Young Soo dibawa ke pengadilan,” bunyi laporan tersebut.

Oh Young Soo lahir pada tahun 1944 dan berusia 78 tahun. Dia memulai debutnya pada tahun 1963 dan telah menjadi anggota Perusahaan Teater Nasional dari tahun 1987 hingga 2010.

Sepanjang kariernya, dia telah membintangi lebih dari 200 drama, termasuk King Lear, Faust and Snow pada bulan Maret. Dia menerima penghargaan Aktor Terbaik di Penghargaan Teater Dong-A, Penghargaan Seni Baeksang dan dari Asosiasi Teater Nasional Korea.

Dia juga membuat dirinya dikenal publik melalui karya film dan serial drama seperti A Little Monk, Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, Queen Seondeok of Silla. Pada tahun 2021, dia tampil di Squid Game sebagai kakek Kkanbu yang terkenal hingga dunia.

Selain itu, dia adalah aktor Korea pertama yang memenangkan Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dalam kategori TV di Penghargaan Golden Globe ke-79.