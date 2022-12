Debut Hollywood, Film The Marvels yang Dibintangi Park Seo Joon Rilis Jadwal Tayang

ERA.id - Park Seo Joon melebarkan kariernya ke kancah Hollywoon dengan membintangi film The Marvels. Penayangan film tersebut baru diumumkan, yakni akan ditayangkan pada Juli 2023 mendatang.



Tanggal penayangan The Marvels diumumkan pada Disney Content Showcase 2022, yang diadakan di Marina Bay Sands, Singapura, pada Rabu (30/11/2022). Dilansir dari Soompi, The Marvels merupakan film yang sangat dinantikan oleh para penggemar, terlebih Park Soe Joon melakukan debutnya di Hollywood.



Karakter Park Seo Joon di film ini masih dirahasikan. Namun, banyak yang berspekulasi bahwa ia akan memerankan Madeus Cho, pahlawan remaja keturuan Korea-Amerika.



Selain Park Soe Joon, film itu juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Hollywood. Mulai dari Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson.



Sementara itu, dengan membintangi The Marvels membuat Park Seo Joon menjadi aktor ketiga Korea Selatan yang bergabung Marvel Cinematic Universe. Sebelumnya Claudia Kim dan Ma Dong Seok sebagai aktor Korea Selatan yang main di film rilisan Marvel.