ERA.id - Park Seo Joon menyusul Claudia Kim dan Ma Dong Seok sebagai aktor asal Korea Selatan yang membintangi film Marvel Cinematic Universe (MCU). Dia tergabung dalam film The Marvels. Karakter Park Seo Joon dalam film The Marvels belum diumumkan secara resmi.

Untuk diketehui, film The Marvels merupakan sekuel dari Captain Marvel yang memiliki tokoh utama Captain Marvel (Brie Larson). Fim ini disutradarai oleh Nia DaCosta. Direncanakan, The Marvels dirilis pada Juli 2023.

Menebak Karakter Park Seo Joon dalam Film The Marvels

Captain Marvel (antaranews)

Karakter yang diperankan oleh Park Seo Joon memang belum diungkap. Namun, ada spekulasi yang menyebut bahwa aktor Korea Selatan itu akan berperan sebagai Amedeus Cho, pahlawan blasteran Amerika-Korea Selatan, dikutip Era dari CNBC Indonesia.

Park Seo Joon sudah mengikuti syuting di Los Angeles pada September 2021. Debut Park Seo Joon di Hollywood pertama kali diketahui setelah Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings rilis pada 2021. Ini merupakan film yang dibintangi Simu Liu dan menjadi film Marvel pertama yang menonjolkan superhero Asia.

Pada awalnya, kabar debut Park Seo Joon hanya sekadar kabar. Ketika itu agensi Park Seo Joon, Awesome ENT, menyatakan belum mau memberikan komentar terkait kabar tersebut. Namun, hal tersebut berubah saat sutradara Nia DaCosta mengunggah tangkapan layar yang berisi debut Park Seo Jeon di Hollywood.

Tak lama kemudian, Awesome ENT juga membuat pengumuman yang menyatakan bahwa aktor berusia 33 tahun itu akan menjadi salah satu pemeran dalam film The Marvel.

Prestasi Park Seo Joon yang masuk perfilman internasional bukan hal yang mengherankan sebab dia memiliki kemampuan akting yang mumpuni. Sebelumnya, dia pernah menjadi pemeran dalam film Parasite. Film garapan Korea Selatan itu berhasil meraih Piala Oscar.

Beberapa Fakta The Marvels

Selain bergabungnya Park Seo Joon, ada beberapa fakta menarik mengenai film The Marvels. Berikut adalah rinciannya.

1. Perubahan judul

Judul yang digunakan bukan, Captain Marvel 2, melainkan The Marvels. Marvel belum menjelaskan alasan dari perubahan nama tersebut.

2. Perubahan Sutradara

Perubahan tidak hanya terjadi pada judul, tetapi juga sutradara. Captain Marvel disutradarai oleh Anna Boden dan Ryen Fleck. Film kelanjutannya disutradarai oleh Nia DaCosta. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri sebab Nia DaCosta adalah sutradara kulit hitam pertama di MCU.

3. Kehadiran Ms Marvel dan Monica Rambeau

Ada superhero lain yang akan muncul selain Captain Marvel dalam The Marvels, yaitu Ms Marvel dan Monica Rambeau. Terakhir kali Captain Marvel terlihat di Avengers: End Game.

Sementara, Monica Rambeau debut dalam film Captain Marvel saat masih muda dan muncul pula dalam series WandaVision, yaitu sebagai agen SWORD. Nantinya, Ms Marvel akan menjadi sosok yang mengidolakan Captain Marvel.

Itulah beberapa hal terkait bocoran karakter Park Seo Joon dalam film The Marvels. Debut ini tentu menjadi hal yang menarik perhatian sebab orang Asia kembali mendapat kepercayaan untuk tampil dalam film besutan Marvel.