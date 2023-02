Bintang Taxi Driver 2, Lee Je Hoon Segera Jumpai Fans di Jakarta, Catat Tanggalnya

ERA.id - Bagi para penggemar Lee Je Hoon, bintang Taxi Driver 2 boleh berbahagia, Viu akan menggelar fan meeting. Acara Vacation: Lee Je Hoon Fan Meet akan berlokasi di Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada 19 Maret 2023.

Sejak pemesanan tiket pre-sale dibuka melalui Tiket.com kemarin (18/2/2023), para fans menyambut sangat antusias dan menjadi percakapan seru di social media, khususnya Twitter, dengan tagar #LeeJeHooninJakarta. Bahkan sebagian penggemar mengaku kecewa karena kehabisan tiket pre-sale dan bertekad mendapatkan tiket dengan harga normal pada hari lainnya.

Kehadiran Lee Je Hoon di Jakarta juga sekaligus mempromosikan drama Taxi Driver 2 yang sedang tayang di Viu setiap Jumat dan Sabtu. Episode perdana yang tayang Jumat malam mencapai rating sangat tinggi, bahkan melewati performa season pertama di Korea Selatan.

Lee Je Hoon (Dok. Viu)

Di negara tersebut, drama ini juga tercatat sebagai tayangan yang paling banyak ditonton di hari pemutaran perdananya.

Dengan karir lebih dari satu dekade, Lee Je Hoon memiliki rekam jejak gemilang di industri televisi dan film di Korea Selatan. Perannya dalam Architecture 101 juga kian melambungkan popularitasnya.

Penampilannya yang luar biasa dalam Bleak Night dan The Frontline mendapatkan pengakuan dari industri, termasuk Aktor Pendatang Baru Terbaik dari KOFRA Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards, Korean Culture and Entertainment Awards, dan Grand Bell Awards.