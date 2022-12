Rilis Teaser Perdana, Mickey 17 Film Bong Joon Ho yang Dibintangi Robert Pattinson Tayang 2024

ERA.id - Sutradara Parasite, Bong Joon Ho, kini tengah menggarap film terbarunya berjudul Mickey 17. Film yang mengusung genre sci-fi ini dibintangi oleh aktor Hollywood, Robert Pattinson.



Jadwal tayang film Mickey 17 sudah diumumkan yakni pada tahun 2024 mendatang, dilansir dari Variety. Teaser perdana untuk film tersebut juga sudah dirilis, yang menampilkan first look karakter Mickey.



Pada teaser singkat, terlihat Robert Pattinson berada di dalam sebuah tabung yang diputar. Saat kamera mendekat ke wajahnya, Robert terlihat membuka matanya dengan menampilkan kesan misterius.



"Hanya di bioskop 2024," tulisan di akhir teaser.



Sementara itu, film ini diadaptasi dari novel sci-fi berjudul sama karya Edward Ashton. Film ini berfokus pada seorang penjelajah luar angkasa bernama Mickey, yang mendapat misi berbahaya mengeksplor planet es Nifheim.



Mickey nantinya meninggal dan kloningannya akan dihidupkan untuk terus mengulang misi yang sama. Namun, karena ada kesalahan sistem, dua orang Mickey hidup secara bersamaan.