Steven Yeun Gabung ke Marvel Cinematic Universe lewat Thunderbolts, Jadi Siapa?

ERA.id - Aktor Steven Yeun bergabung dengan jajaran superhero dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Steven akan muncul dalam film Thunderbolts.

Film Thunderbolts yang disutradarai oleh Jake Schreier dijadwalkan tayang di bioskop mulai 26 Juli 2024. Bergabunganya Steven Yeun ke jajaran pemain ini akan mempertemukan dirinya dengan Florence Pugh, Sebastian Stan, dan Julia Louis-Dreyfus.

Dalam film ini Florance Pugh akan berperan sebagai Yelena Belova, David Harbour sebagai Red Guardian, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Julia Louis-Dreyfus sebagai Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, Wyatt Russell sebagai John Walker, dan Olga Kurylenko sebagai Taskmaster.

Sayangnya meski bergabung dengan jajaran pemain hebat, sejauh ini belum diketahui apa yang akan diperankan oleh Steven Yeun. Akan tetapi menurut buku komik Thunderbolts, film ini akan menyatukan beberapa orang jahat di MCU untuk menjalankan misi pemerintah.

Petualangan anti-hero ini akan mengakhiri fase lima MCU, yang dimulai dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of Galaxy Vol.3, The Marvel, Captain America: New World Order, Blade, dan Deadpool 3.

Steven Yeun sebelumnya muncul dalam The Walking Dead dan menerima Oscar berkat film Mianri. Baru-baru ini ia bekerja sama dengan Bong Joon Ho dan Robert Pattinson untuk film Micky 17, sebuah film fiksi ilmiah yang dibuat oleh Warner Bros.