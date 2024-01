Berpikir Akan Pensiun Jadi Penyanyi, Selena Gomez Ungkap Ingin Fokus Akting

ERA.id - Selena Gomez membagikan rencananya untuk kariernya di masa depan. Ia mengaku sudah berpikir untuk pensiun sebagai seorang penyanyi, dan memilih fokus pada karier sebagai aktris.

Hal ini disampaikan Selena Gomez saat menjadi bintang tamu di podcast Smartless bersama Jason Bateman, Sean Hayes, dan Will Arnett. Selena mengatakan semakin bertambah usia, ia hanya ingin fokus pada satu bidang karier saja.

Mantan kekasih Justin Bieber ini juga sudah menentukan untuk memilih fokus berakting, dan berpikir untuk pensiun sebagai penyanyi. Ia mengatakan hanya akan merilis satu album lagi ke depannya.

"Semakin tua aku berpikir ingin menemukan sesuatu yang ditekuni. Saya pikir mungkin memiliki satu album lagi, dan akan memilih akting," kata Selena Gomez dilansir dari Page Six, pada Rabu (3/1/2024).

Selena Gomez mengaku memilih fokus pada satu bidang karier saja karena ia sudah merasa lelah dengan berbagai kegiatan. Ia ingin menjalani hidup dengan lebih santai.

"Aku ingin lebih santai karena aku lelah," tuturnya.

Selena Gomez sendiri memang mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai seorang aktris. Ia debut sebagai aktris cilik di Barney & Friends pada 2002 lalu.

Nama Selena Gomez semakin melejit lewat perannya di Wizards of Waverly Place. Kemudian ia melebarkan kariernya ke dunia musik dan akhirnya merilis album perdananya bertajuk Stars Dance pada 2013.

Namun, Selena Gomez memang sudah cukup lama vakum dari dunia musik, setelah merilis album terakhirnya Revelacion pada 2021 lalu. Tiga tahun belakangan ia memang disibukkan berakting dengan membintangi series Only Murders in the Building, yang membuatnya mendapatkan dua nominasi Emmy Awards.