Tuai Kritikan, Selena Gomez Segera Hapus Unggahan Serial Only Murders in the Building

ERA.id - Selena Gomez mendadak menghapus salah satu unggahannya di Instagramnya beberapa waktu lalu. Ini lantaran unggahan tersebut menuai kritikan karena dinilai melanggar aturan serikat aktor yang sedang melakukan mogok kerja.

Dilansir dari Page Six, unggahan Selena Gomez itu berupa swafoto monokrom yang diambil di lokasi syuting serial yang dibintanginya, Only Murders in the Building. Pada keterangan foto Selena mengaku rindu waktu syuting dan menunggu perilisan serial tersebut.

"Kangen dan menunggu @onlymurdershulu," tulisnya sebelum menghapus unggahannya.

Foto yang dibagikan Selena Gomez itu sontak membuatnya menuai kritikan. Ia dianggap melanggar aturan mogok kerja yang sudah ditetapkan serikat aktor, SAG-AFTRA, yang melarang setiap aktor untuk terlibat dalam kegiatan promosi serial atau film mereka selama mogok.

Netizen yang melihat unggahan mantan kekasih The Weeknd itu pun meminta fotonya dihapus. Ini karena unggahan tersebut sudah membuat Selena menuai kritikan karena dinilai tak peduli terhadap aktor-aktor lainnya.

"Ini merupakan pelanggaran langsung. Kamu tidak boleh menyebutkan karyamu, karya apa pun karena posting media sosial sama dengan promosi karya tersebut. Dia dalam masalah besar," kata salah satu netizen.

Sementara itu, serial Only Murders in the Building sendiri kini sudah memasuki musim ketiga. Selena Gomez kembali berperan sebagai produser eksekutif serta pemeran bersama Steve Martin dan Martin Short.