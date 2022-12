Gagal Kembali Jadi Superman, Henry Cavill Diminta Balik Bintangi The Witcher

ERA.id - Gagalnya Henry Cavill menjadi Superman menimbulkan kekecewaan ke para penggemarnya. Terlebih para penggemar perannya sebagai Geralt of Rivia di serial The Witcher.



Seperti diketahui, Henry menangguhkan perannya sebagai Geralt di serial tersebut setelah dikonfirmasi akan kembali menjadi Superman. Namun, dengan Henry Cavill yang tak akan kembali menjadi Superman membuat penggemar tak akan melihat sang aktor baik sebagai superhero ataupun Geralt.



Ini sangat disesalkan para penggemarnya, sehinga mereka meminta Henry untuk kembali ke The Witcher. Permintaan ini banyak disampaikan penggemar di Twitter.

Henry cavill not returning as Superman better mean he returns as Geralt in The Witcher! — ramO (@AnimeDB1) December 15, 2022





"Henry Cavill tak kembali sebagai Superman, lebih baik itu membuatnya kembali sebagai Geralt di The Witcher," kata salah satu penggemar.



"Jadi berhubung Henry Cavill nggak kembali sebagai Superman, boleh nggak kami melihat dia kembali dalam The Witcher?" ucap yang lain.



"Kembalilah ke The Witcher Henry Cavill, setidaknya kami melihatmu di peran lain selain Superman itu," sahut yang lain.



Sebagai informasi, setelah memutuskan hengkang dari The Witcher, peran Geralt of Rivia digantikan oleh Luke Hemsworth. Sebelumnya Henry juga sudah meminta penggemarnya untuk memberikan dukungan pada Luke yang akan menggantikannya sebagai Geralt.

Sementara itu, Henry Cavill sendiri menyatakan tak akan balik jadi Superman usai berdiskusi dengan James Gunn dan Peter Safran, selaku CEO DC Movies. Pernyataan tak kembali jadi Superman ini disampaikan Henry Cavill melalui Instagramnya, pada Kamis (15/12/2022).