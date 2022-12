Song Hye Kyo Disebut Tak Hadiri Wawancara The Glory Gegara Song Joong Ki, Netflix Klarifikasi

ERA.id - Sebagai mantan istri, Song Hye Kyo tak lepas dari pemberitaan Song Joong Ki yang kini menjalin hubungan asmara dengan perempuan asal Inggris. Rumor tak sedap mengenai Song Hye Kyo pun tersebar di tengah pemberitaan kencan sang mantan.

Seperti terbaru, Song Hye Kyo disebut tak menghadiri sesi wawancara drama terbarunya The Glory karena pemberitaan Song Joong Ki yang tengah viral. Ia disebut takut ditanya mengenai kabar kencan sang mantan suami, meskipun ia seharusnya hadir sebagai pemeran utama.



Mengenai rumor tersebut, Netflix sebagai pihak produksi dan distribusi drama baru Song Hye Kyo ini langsung klarifikasi. Mereka dengan tegas membantah mengenai ketidakhadirian Song Hye Kyo di sesi wawancara karena Song Joong Ki.



"Itu tidak ada hubungannya dengan sang aktor," pernyataan Netflix, dilansir dari Allkpop, pada Kamis (29/12/2022).



Netflix mengatakan bahwa drama The Glory akan dirilis menjadi dua bagian. Tidak hadirnya Song Hye Kyo di sesi wawancara bagian satu untuk memberikannya tempat di sesi wawancara bagian dua.



Hal ini dilakukan agar Song Hye Kyo dan pemeran lainnya memiliki ruang untuk bercerita lebih banyak tentang drama tersebut setelah bagian kedua dirilis.



"Bagian dua The Glory dijadwalkan tayang Maret tahun depan. Jadi kamu berdiskusi untuk menyediakan tempat agar pemain bisa berbicara lebih dalam tentang karya ini setelah bagian dua dirilis," jelas Netflix.



Sementara itu, drama The Glory sendiri akan menayangkan bagian satunya pada 30 Desember 2022 besok di Netflix. Bagian kedua drama ini dijadwalkan tayang pada Maret 2023 mendatang.