Rayakan 25 Tahun, Film Titanic Kembali Tayang di Bioskop dalam Versi Remastered

ERA.id - Film legendaris Titanic merayakan hari jadinya yang ke-25 pada 5 Januari 2023 lalu. Untuk merayakan momen spesial tersebut, film yang dirilis pada 5 Januari 1998 ini akan diputar ulang di bioskop.



Namun, berbeda dengan dari sebelumnya, film ini akan diputar dalam versi remastered. Film akan diputar dengan format 4K, 3D, dan HDR, dengan kecepatan per frame baru yang lebih tinggi.



Versi terbaru ini memungkinkan para penonton mendapatkan sensasi nonton film yang lebih menantang dan nyata. Terlebih dengan kualitas gambar yang jauh lebih bersih.



Dilansir dari Deadline, Titanic versi remastered ini akan mulai ditayangkan di bioskop pada 10 Februari 2023 mendatang. Sang sutradara, James Cameron mengatakan jadwal tayang tersebut disesuaikan berdekatan dengan peringatan Hari Valentine, yang jatuh pada 14 Februari.



Sementara itu, Titanic merupakan film genre romantis legendaris yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Film ini mengubah hidup Leonardo dan Kate menjadi bintang besar dari Hollywood.



Tak hanya itu, film Titanic juga meraih banyak penghargaan di ajang bergengsi. Seperti mendominasi Oscar dengan 11 kemenangan di tahun 1998. Kemenangan yang diraih mulai dari Best Cinematography, Best Director, hingga Best Picture.