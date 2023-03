Michelle Yeoh Jadi Artis Asia Pertama Pemenang Aktris Terbaik Oscar, Dedikasikan Kemenangan untuk Ibunda

ERA.id - Michelle Yeoh menorehkan sejarah baru di panggung Oscar 2023 setelah meraih kemenangan kategori Aktris Terbaik. Michelle menjadi aktris Asia pertama yang meraih kemenangan di kategori tersebut.

Kemenangan berharga ini Michelle dedikasikan untuk ibunda tercintanya. Hal ini diucapkan Michelle selama menerima penghargaan di panggung Oscar 2023.

“Mereka (ibu) benar-benar pahlawan super, dan tanpa mereka, tidak seorang pun dari kita akan berada di sini malam ini,” kata Michelle Yeoh, dikutip Variety, Senin (13/3/2023).

Diketahui kemenangan Michelle Yeoh ini berkat perannya sebagai Evelyn Wang dalam film Everything Everywhere All at Once yang disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert. Kehormatan itu datang setelah karir panjang dalam seni bela diri dan film aksi seperti Crouching Tiger Hidden Dragon dan Yes, Madam.

Dalam pidato kemenangannya, Michelle berpesan kepada anak-anak keturuan Asia untuk tidak menyerah maraih cita-cita. Ia juga memberi semangat untuk para perempuan terutama yang sudah tidak lagi muda untuk tidak menyerah dengan hal apapun.

“Untuk semua anak laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti saya (Asia) menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan,” ujar Michelle.

“Ini adalah bukti bahwa mimpi memang menjadi kenyataan. Dan nona-nona, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda pernah melewati masa jaya Anda. Jangan pernah menyerah,” lanjutnya.

Michelle Yeoh berhasil mengalahkan sejumlah aktris papan atas lainnya seperti Cate Blanchett (Tar), Michelle Williams (The Fabelmans), Andrea Riseborough (To Leslie), dan Ana de Armas (Blonde).

Terlepas dari persaingan yang ketat, Michelle Yeoh adalah favorit untuk menang karena dia dihormati di hampir setiap upacara pendahuluan, termasuk SAG Awards, Independent Spirit Awards, dan Golden Globes.

Sementara itu, film Everything Everywhere All at Once berhasil memborong piala Oscar dengan total tujuh kemenangan, termasuk film terbaik, sutradara, skenario asli, aktris utama, aktris pendukung, aktor pendukung, dan penyuntingan.