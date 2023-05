Michelle Yeoh Tolak Ide Pembuatan Sekuel Film Everything Everywhere All at Once, Kenapa?

ERA.id - Aktris Michelle Yeoh menolak adanya ide pembuatan sekuel film yang dibintanginya, Everything Everywhere All at Once. Menurutnya pembuatan sekuel film tersebut adalah hal yang sia-sia.

"Tidak akan ada sekuel. Kita akan berakhir melakukan hal yang sama saja," ujar Michelle Yeoh kepada Variety di Cannes Film Festival.

Michelle Yeoh kemudian memberikan pandangannya terhadap film tersebut. Baginya kesuksesan film itu memberikan harapan serta langkah penting bagi masyarakat Asia untuk berkarier di Hollywood.

"Hal paling penting yang telah dilakukan film utu adalah memberikan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Asia," tuturnya.

Lebih lanjut, aktris berusia 60 tahun itu juga mengenang perjuangannya merintis karier di Hollywood sebagai seorang minoritas. Ia mengungkap bahwa masa itu berat dan begitu kompetitif.

"Ketika hanya ada sedikit peran di masa lalu, itu sangat kompetitif. Kalau kamu mendapat pekerjaan itu, maka saya tidak akan mendapat pekerjaannya. Tapi sekarang kita harus mengubah pola pikir. Kalau saya sukses, kamu juga bisa sukses," pungkas Michelle Yeoh.

Seperti diketahui, setelah membintangi film Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh sukses meraih banyak penghargaan. Salah satunya adalah memenangkan trofi Best Actress di Oscar 2023, dan menjadi aktris Asia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut.