Daftar Pemenang Oscar 2023, Film Everything Everywhere All At Once Borong Piala

ERA.id - Daftar pemenang Oscar 2023 atau peraih penghargaan dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) dalam Academy Awards ke-95 telah selesai disampaikan pada Senin pagi, 13 Maret 2023, waktu Indonesia.

Ajang Piala Oscar 2023 digelar di Dolby Theatre Los Angeles, California, Amerika Serikat. Acara tersebut kembali dipandu oleh Jimmy Kimmel. Ini adalah kali ketiga Kimmel memandu Academy Award setelah sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018. Pada acara tahun ini, Rihanna tampil dengan membawakan lagu berjudul “Lift Me Up”, soundtrack film Black Panther 2.

Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2023

Film berjudul Everything Everywhere All At Once mendapatkan banyak sorotan dalam Academy Award 2023. Film garapan Daniel Kwan dan Daniel Scheinert ini mendapatkan beberapa piala dari beberapa kategori.

Salah satu piala yang dimenangkan adalah kategori paling prestise, yaitu Best Picture. Film sci-fi lucu ini juga menjadi film peraih Oscar terbanyak tahun ini. Everything Everywhere All At Once berhasil menggondol tujuh piala.

Everything Everywhere All at Once raih 7 penghargaan (Twitter)

Salah satu penyumbang piala tersebut adalah kedua sutradara, Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, yang memenangkan kategori Best Director. Sementara, Michelle Yeoh menyumbang piala Best Actress.

Daniel Kwan dan Daniel Scheinert menorehkan sejarah baru di Oscar. Baru pertama kali ini mereka masuk nominasi Oscar dan langsung diganjar piala. Meski demikian, keduanya telah bertahun-tahun hidup di dunia perfilman. Untuk mengetahui siapa dan apa saja peraih penghargaan Oscar 2023, simak rincian dari Era berikut ini.

· Best Picture

Everything Everywhere All At Once

· Best Director

Daniel Kwan dan Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once

· Best Actor

Brendan Fraser - The Whale

· Best Actress

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

· Best Supporting Actor

Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

· Best Supporting Actress

Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once

· Best Adapted Screenplay

Women Talking

· Best Original Screenplay

Everything Everywhere All At Once

· Best Original Score

All Quiet on the Western Front

· Best Original Song

Naatu Naatu - RRR

· Best Sound

Top Gun Maverick

· Best Costume Design

Black Panther Wakanda Forever

· Best Animated Short Film

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

· Best Live Action Short Film

An Irish Goodbye

· Best Animated Feature Film

Guillermo Del Toro' Pinocchio

· Best Cinematography

All Quiet on the Western Front

· Best Documentary Feature Film

Navalny

· Best Documentary Short Film

The Elephant Whisperers

· Best Film Editing

Everything Everywhere All at Once

· Best International Feature Film

All Quiet on the Western Front - Jerman

· Best Makeup and Hairstyling

The Whale

· Best Production Design

All Quiet on the Western Front

· Best Visual Effects

Avatar The Way of Water

· Academy Honorary Awards

Euzhan Palcy

Diane Warren

Peter Weir

· Jean Hersholt Humanitarian Award

Michael J. Fox

Itulah daftar lengkap pemenang Oscar 2023 dalam Academy Awards ke-95 di Dolby Theatre Los Angeles, California, Amerika Serikat.