Momen Menggemaskan Reuni Horrison Ford dan Ke Huy Quan di Oscar, Loncat Kegirangan hingga Cium Mesra

ERA.id - Gelaran Oscar 2023 diwarnai dengan momen reuni yang mempertemukan Horrison Ford dengan Ke Huy Quan. Keduanya kembali bertemu sejak terakhir kali terlibat dalam film Indiana Jones.

Momen reuni mereka ini terlihat saat Horrison membacakan pemenang kategori Best Pictures, yang dimenangkan oleh Everything Everywhere All at Once. Saat naik ke atas panggung, Ke Huy Quan terlihat sangat gembira sambil sesekali melompat di atas panggung.

Ke Huy Quan kemudian berjalan ke tengah panggung dan berlari memeluk erat Horrison Ford. Dalam pelukannya itu, Ke Huy Quan mencium Horrison tepat di pipinya.

Menanggapi momen reuni tersebut, Horrison Ford mengatakan dirinya bahagia mengetahui Ke Huy Quan menang dalam penghargaan Oscar. Dia menyebut Ke Huy Quan adalah pria yang hebat.

“Saya sangat bahagia untuknya. Dia pria yang hebat,” kata Horrison Ford kepada ET.

“Dia adalah aktor yang luar biasa. Dia adalah seorang anak kecil, dan dia masih seperti itu. Aku senang. Aku sangat bahagia untuknya,” tambahnya.

Diketahui Ke Huy Quan dan Horrison Ford terlibat dalam film Indiana Jones and the Temple of Doom. Menganai peran Ke Huy Quan dalam film mendatang, Horrison menyebut akting Ke Huy Quan sangat baik.

“Itu bagus sekali,” paparnya.

Aktor berusia 51 tahun, yang memulai kariernya di film 1984, mendapatkan nominasi Academy Award dalam kategori Aktor Pendukung Terbaik untuk karyanya di musim penghargaan favorit, Everything Everywhere All at Once.

Selama penghargaan, Everything Everywhere All at Once berhasil masuk ke 11 nominasi dan memenangkan tujuh nominasi termasuk Best Pictures.

Ke Huy Quan sebelumnya telah membawa pulang Golden Globe dan Critics Choice Award untuk peran tersebut.