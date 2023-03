PM Malaysia Bantah Tetapkan Hari Libur Demi Rayakan Kemenangan Michelle Yeoh di Oscar 2023

ERA.id - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, membantah tegas berita yang menyebut adanya hari libur menyusul kemenangan Oscar Michelle Yeoh. Anwar menegaskan kabar itu tidak benar.

Pernyataan ini dirilis oleh kantor PM Malaysia menyusul berita sebelumnya yang viral di media sosial. Dalam berita itu disebutkan Malaysia mengizinkan warganya untuk libur untuk merayakan kemenangan Michelle Yeoh di Oscar 2023.

"Tidak ada kebenaran atas klaim hari libur publik Oscar. Berita itu salah," kata kantor PM Malaysia, dikutip CNN.

Dalam pernyataan itu Anwar juga meminta agar warga tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.

"Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan atau berbagi informasi yang tidak pasti atau salah," tegasnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa PM Malaysia memberlakukan hari libur untuk warganya untuk merayakan kemenangan Michelle Yeoh yang bermain dalam film Everything Everywhere All at Once.

Gambar yang dibagikan pada 13 Maret itu merajuk pada ucapan selamat Anwar kepada Michelle yang rupanya direkayasa oleh surat kabar Malaysia, The Star.

"PM Anwar mengumumkan hari libur umum pada hari Rabu: 'Ini adalah kebanggaan suatu bangsa!" bunyi gambar tersebut.

Sementara itu, Star Media Group yang menjalankan portal berita online berbahasa Inggris dan menerbitkan surat kabar harian juga menegaskan gambar itu tidak benar.

"Telah menjadi perhatian perusahaan bahwa sebuah gambar, yang menggambarkan gambar yang dimanipulasi yang menyalahgunakan identitas The Star, beredar di media sosial," kata grup itu dalam sebuah pernyataan.

"Star Media Group ingin menegaskan kembali bahwa mereka belum menerbitkan berita apa pun terkait pengumuman hari libur nasional 15 Maret 2023," lanjut pernyataan itu.

Lebih lanjut, Star Media Group meminta agar masyarakat melakukan pengecekan ulang atas keaslian gambar yang beredar dengan mengunjungi situs resmi mereka. Mereka juga meminta agar warga membaca berita resmi dari portal dan sumbernya langsung.

Diketahui Michelle Yeoh menjadi wanita Asia pertama yang memenangkan Academy Awards untuk Aktris Terbaik dalam peran utamanya di Everything Everywhere All at Once.

Lahir di kota Ipoh di semenanjung Malaysia, Michelle memulai kariernya dalam serangkaian film aksi Hong Kong. Ketenarannya mulai meningkat setelah dia membintangi film James Bond 1997, Tomorrow Never Dies dan film Ang Lee yang memenangkan Oscar, Crouching Tiger, Hidden Dragon pada tahun 2000.