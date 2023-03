Profil Michelle Yeoh, Aktris Asia Pertama yang Menerima Anugrah Piala Oscar, Berikut Perjalanan Kariernya

ERA.id - Bagi Anda yang mengikuti genre film Asia tahun 80-90an tentunya mengenal aktris Michelle Yeoh. Aktris legendaris Michelle Yeoh dikabarkan baru saja menerima anugrah Piala Oscar 2023 untuk kategori Actress atau lebih populer sebagai pemeran utama wanita terbaik karena aktingnya dalam film “Everything Everywhere All at One”. Kabar bahagia tersebut membuat banyak orang kembali melihat profil Michelle Yeoh.

Hal ini tercatat sebagai sejarah baru pada Academy Awards ke-95. Sebab, Yeoh tidak hanya menerima Piala Oscar pertama sepanjang ia berkarier, tetapi juga ditetapkan sebagai perempuan Asia pertama yang berhasil membawa pulang penghargaan untuk kategori Best Actress.

Ketika menyampaikan pidato kemenangan di atas panggung Oscar, Yeoh pun tak kuasa menahan haru. Ia memberikan pesan kepada anak-anak, terutama para keturunan Asia, bahwa mereka juga memiliki kesempatan yang serupa untuk memupuk harapan dan juga cita-cita mereka.

"Untuk semua anak laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti saya dan menonton malam ini, ini adalah bukti nyata dari sebuah mimpi," kata Yeoh, Minggu (12/3) pada waktu setempat.

Profil Michelle Yeoh

Aktris wanita yang saat ini berusia 60 tahun itu adalah sosok aktris legendaris yang memiliki darah Malaysia. Ia pertama kali menjadi popular karena aktingnya dalam film aksi Hongkong pada awal tahun 1990.

Yeoh sendiri lahir di Ipoh, Malaysia, pada tanggal 6 Agustus 1962. Pada tahun 1997, ia terpilih oleh People sebagai satu dari "50 Wanita Paling Cantik di Dunia".\

Michelle Yeoh (Foto: Ig @michelleyeoh_official)

Ia menjadi terkenal di dunia barat karena perannya dalam film 'James Bond 1997 Tomorrow Never Dies', sebagai Wai Lin, serta film bela diri berbahasa Mandarin berjudul 'Crouching Tiger, Hidden Dragon'. Karena peran tersebut, pada tahun 2000, ia dinominasikan sebagai penghargaan BAFTA untuk kategori aktris terbaik.

Yeoh selanjutnya mengambil studi di Royal Academy of Dance di London, untuk jurusan balet. Dia memiliki ketertarikan pada tari sejak usia kecil, dan mengawali balet untuk usia empat tahun.

Orang tua Michelle Yeoh bernama Janet Yeoh dan Yeoh Kian Teik, seorang pengacara dan politisi MCA. Selanjutnya ketika ia berusia 15 tahun, ia pindah dengan orang tuanya ke Inggris, dan di sana ia terdaftar di sekolah asrama.

Dia selanjutnya mendapatkan gelar sarjana dalam seni kreatif dengan minor di bidang drama. Lalu pada tahun 1983, ketika dirinya berusia 20 tahun, Yeoh mendapatkan penghargaan dalam kontes kecantikan Miss Malaysia.

Mulai menjalani casting di Hong Kong

Michelle Yeoh selanjutnya mengikuti casting di Hong Kong dan berhasil menerima kontrak tersebut dan sejarah hidupnya yang cemerlang pun dimulai. Dari sana, ia hadir dalam iklan televisi bersama Jackie Chan yang kemudian menarik perhatian perusahaan produksi film Hong Kong, D&B Films.

Yeoh mengawali karier filmnya pada tahun 1985 dengan akting dalam film aksi dan seni bela diri seperti 'Yes, Madam', di mana ia melakukan sendiri adegan-adegan yang cukup berbahaya tersebut.

Kemudian pada tahun 1988, Michelle resmi menikah dengan Dikson Poon, direktur D&B Group di Hong Kong dan memutuskan untuk berhenti dari dunia peran.

Namun, pernikahannya tersebut tak bertahan lama. Pada tahun 1992, keduanya bercerai. Setelah perceraian tersebut, Michelle kembali bergelut di dunia hiburan dan menjadi bintang film 'Police Story: Supercop'. Pada tahun 1998, ia sempat bertunangan dengan Alan Heldman, seorang dokter ahli kardiologi yang berasal dari Amerika, tetapi tak sampai menikah karena hubungan keduanya berakhir.

Michelle selanjutnya menjalin hubungan kembali dengan Jean Todt, seorang eksekutif motor sport yang berasal dari Prancis. Keduanya menjalin pertunangan pada tahun 2008 dan hingga kini masih hidup bersama.

Demikianlah ulasan mengenai profil Michelle Yeoh beserta perjalanan karier yang membawa dirinya meraih Piala Oscar 2023.

