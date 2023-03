5 Aktor dan Aktris yang Bersinar Usai Jadi Pasangan di Film

ERA.id - Sejumlah nama besar aktor dan aktris Indonesia tak lepas dari chemistry yang dihadirkan dalam sebuah proyek film. Tak heran banyak aktor dan aktris yang booming sejak dipasangkan dalam proyek film yang sama.

Kebanyakan dari mereka dianggap sangat cocok berakting sebagai pasangan dalam sebuah film. Tak jarang, banyak penonton yang berharap mereka bisa tampil kembali di satu frame yang sama sebagai lawan main.

Kebersamaan mereka sebagai pasangan dalam film membekas dan membuat nama dari aktor-aktor berikut semakin melejit. Berikut beberapa nama, dari sekian banyak aktor dan aktris yang dianggap sukses berperan sebagai sepasang kekasih seperti siaran pers Visinema Pictures.

1. Bisma Karisma & Lania Fira

Nama Bisma Karisma dan Lania Fira menjadi kandidat yang dinantikan untuk beradu akting kembali di proyek film. Keduanya sangat mendalami peran masing-masing saat beradu akting di film Romantik Problematik.

Disutradarai dan ditulis oleh BW Purbanegara, film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang berusaha memahami satu sama lain. Di saat Ricky (Bisma Karisma) ingin membantu Alyssa (Lania Fira) menyelesaikan masalah, ada hal tak terduga yang muncul di antara mereka. Film ini masih bisa ditonton di Bioskop Online hingga saat ini.

2. Ardhito Pramono & Aurelie Moeremans

Story of Kale: When Someone’s in Love (instagram/stroyofkale)

Dipertemukan lewat film Story of Kale: When Someone's in Love, Ardhito dan Aurelie sempat menjadi perbincangan hangat di sosial media dan di tengah-tengah para penikmat film Tanah Air. Peran keduanya sebagai pasangan muda, yaitu Kale dan Dinda, dianggap cocok dan melengkapi satu sama lain. Meskipun hubungan mereka juga tidak mulus-mulus saja hingga akhir.

3. Lutesha & Daffa Wardhana

Panduan Mempersiapkan Perpisahan (Dok: Visinema)

Pasangan Lutesha dan Daffa Wardhana di film Panduan Mempersiapkan Perpisahan dinilai cocok dipertemukan kembali di proyek film yang sama. Di film yang tayang perdana di Bioskop Online pada 24 Februari 2023 ini, keduanya diceritakan terjebak pada sebuah hubungan yang tak tentu arah.

Di saat sisi laki-laki ingin maju ke jenjang yang lebih serius, sisi wanitanya justru lebih memilih menikmati kehidupan yang bebas. Akting keduanya benar-benar mewakili problematika hubungan asmara anak muda yang banyak terjadi di sekitar kita.

4. Angga Yunanda & Adhisty Zara

Dua Garis Biru (instagram/filmduagarisbiru)

Angga Yunanda dan Adhisty Zara bisa dikatakan sukses besar saat membintangi film Dua Garis Biru. Akting keduanya di film arahan sutradara Gina S. Noer ini memang layak diacungi jempol.

Peran mereka sebagai Dara dan Bima mengundang banyak diskusi dan tentunya tak sedikit yang ingin melihat keduanya beradu akting kembali.

5. Vanesha Prescilla & Iqbaal Ramadan

Keduanya didapuk untuk membintangi film hasil adaptasi novel berjudul sama, yaitu Dilan 1990. Siapa sangka peran Iqbaal sebagai Dilan dan Vanesha sebagai Milea mendapatkan begitu banyak apresiasi positif.

Tak heran saat film ini dibuatkan sekuel, tetap banyak yang menunggu perilisannya. Jumlah penonton film Dilan 1990 pun tak main-main mencapai lebih dari 6.3 juta di seluruh Indonesia.